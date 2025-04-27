快訊

菲律賓東南方熱帶擾動發展 「恐成今年首颱」最新路徑曝光

朱立倫拋520罷免賴總統 黃國昌表態了：很多台灣人心聲

高雄崗山之眼、旗津等景區7/1納空維區 罰金500元起跳

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今年7月1日起，崗山之眼風景區及周邊道路納入空維區，進出車輛要符合規定，否則面臨500元或2000元罰鍰。記者徐白櫻／攝影
今年7月1日起，崗山之眼風景區及周邊道路納入空維區，進出車輛要符合規定，否則面臨500元或2000元罰鍰。記者徐白櫻／攝影

繼澄清湖、駁二藝術特區及壽山動物園公告空氣品質維護區之後，高市環保局今天宣布，7月1日起，崗山之眼、旗津海岸公園、紅毛港文化園區與衛武營國家藝術文化中心等4處風景區及周邊道路也納入空維區，進出車輛的排氣要符合規定，否則面臨500元或2000元罰鍰。

環保局說，出入空維區車輛須遵守規定，出廠滿5年之機車必須取得排氣檢驗合格，柴油大客車則應取得自主管理標章，若查獲違規，機車罰500元，大客車則面臨2000元罰鍰。

高雄市已於2022年公告澄清湖、駁二及壽山動物園等3處風景區為空氣品質維護區，2023年又增列以大貨車進出為主的高雄港區納入空維區，這些進出空維區的車輛排氣合格率達9成。

除7月1日起將納入的四處風景區外，今年內將陸續公告增列市府公有資源回收廠及高雄國際航空站等處為空維區；同時持續推動臨海產業園區及敏感族群學校，逐步擴大高雄市空維區網絡。

環保局強調，將在空維區加強科技影像辨識方式稽查車輛是否完成檢驗，檢驗紀錄可上「環境部機車定期檢驗資訊管理系統」及「柴油車排氣檢驗資訊管理系統」查詢，還沒驗車的大客車司機，趕緊上網預約檢測。

7月1日起，崗山之眼、旗津海岸公園、紅毛港文化園區與衛武營國家藝術文化中心等4處風景區及周邊道路也納入空維區，圖為管制範圍。圖／高市環保局提供
7月1日起，崗山之眼、旗津海岸公園、紅毛港文化園區與衛武營國家藝術文化中心等4處風景區及周邊道路也納入空維區，圖為管制範圍。圖／高市環保局提供

壽山動物園 環保局 空氣品質 高雄市

延伸閱讀

強化維護空品 高雄4處風景區7月納「空維區」

高雄宮廟噪音頻遭檢舉 宮主率眾衝鄰居家門前理論「別亂報案」

426上凱道翻轉藍氣勢？ 王鴻薇：如韓國瑜在高雄逆轉勝

影／新北通緝犯躲高雄電玩店玩賽車 「抵達終點」遭警逮

相關新聞

勇鷹機陸續交機 巨大聲響聲讓岡山、梓官等地居民抓狂

國防部委託漢翔公司生產的66架「勇鷹」高教機陸續交機，未來預計半數進駐岡山空軍基地。近日機場附近居民發現，新型高教機飛行...

高雄崗山之眼、旗津等景區7/1納空維區 罰金500元起跳

繼澄清湖、駁二藝術特區及壽山動物園公告空氣品質維護區之後，高市環保局今天宣布，7月1日起，崗山之眼、旗津海岸公園、紅毛港...

邀請創作者入駐屏東四重溪溫泉 盼百年溫泉村創造新文化

屏東四重溪溫泉為台灣四大名湯，為了讓這座傳統溫泉村激盪出新創意，屏東縣政府今夏推動「114年四重溪溫泉村設計共創計畫」，...

強化維護空品 高雄4處風景區7月納「空維區」

高雄「崗山之眼」、「旗津海岸公園」等風景區及周邊道路，7月起列為空氣品質維護區，將加強稽查車輛排氣檢驗，呼籲民眾定期實施...

高雄怪標線「左轉彎靠右、直行靠左」 網曝：天才設計全島都有

高雄市小港區飛機路左轉民治路的道路，近來出現新繪製標線，右側車道寫著「機車左轉專用」，而左側車道則有直行和往右雙箭頭，怪...

偏鄉孕婦產檢 車資上千只補助180元

高雄市政府補助孕婦每趟產檢180元計程車資，但大旗美9區孕婦產檢車資動輒上千元，議員認為補助比例相對太低，要求孕婦乘車券...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。