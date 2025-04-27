高雄崗山之眼、旗津等景區7/1納空維區 罰金500元起跳

繼澄清湖、駁二藝術特區及壽山動物園公告空氣品質維護區之後，高市環保局今天宣布，7月1日起，崗山之眼、旗津海岸公園、紅毛港文化園區與衛武營國家藝術文化中心等4處風景區及周邊道路也納入空維區，進出車輛的排氣要符合規定，否則面臨500元或2000元罰鍰。

環保局說，出入空維區車輛須遵守規定，出廠滿5年之機車必須取得排氣檢驗合格，柴油大客車則應取得自主管理標章，若查獲違規，機車罰500元，大客車則面臨2000元罰鍰。

高雄市已於2022年公告澄清湖、駁二及壽山動物園等3處風景區為空氣品質維護區，2023年又增列以大貨車進出為主的高雄港區納入空維區，這些進出空維區的車輛排氣合格率達9成。

除7月1日起將納入的四處風景區外，今年內將陸續公告增列市府公有資源回收廠及高雄國際航空站等處為空維區；同時持續推動臨海產業園區及敏感族群學校，逐步擴大高雄市空維區網絡。