邀請創作者入駐屏東四重溪溫泉 盼百年溫泉村創造新文化
屏東四重溪溫泉為台灣四大名湯，為了讓這座傳統溫泉村激盪出新創意，屏東縣政府今夏推動「114年四重溪溫泉村設計共創計畫」，邀請各領域創作者與四重溪4間溫泉旅宿，展開為期4周的駐村共創計畫，一起打造出創新的泡湯文化。
四重溪溫泉在日治時期與關子嶺、陽明山、北投並列為台灣四大名湯，以泉質溫潤純淨聞名，歷經百年孕育出深厚的泡湯文化。為了讓舊文化激盪出新火花，縣府勞動暨青年發展處與屏東青年旅創基地推出「四重溪溫泉村設計共創計畫」，與在地業者合作，為百年溫泉村注入新能量。
參與的4家溫泉業者各具特色，唯一設有男女裸湯大眾池的茴香戀戀會館，期待透過設計優化裸湯與休憩空間的動線與舒適度，重新打造泡湯氛圍。老字號旅宿洺泉溫泉旅館，則希望活化旅館外的大眾池與周邊腹地，讓遊客有更多互動與停留。
最具歷史的清泉日式溫泉館，保留昭和澡堂完整建築風格，期望以日式庭園與場域故事，打造沉浸式泡湯體驗。即將試營運的汩汩和苑則以現代日式美學為核心，開放湯屋、茶室、酒吧、選物店等空間，邀請創作者策畫系列體驗，讓旅人除了住宿還能品味在地生活。
縣府將邀請設計師7月7日至31日 駐村四重溪，除了7萬元獎金、免費住宿與工作空間、旅平險，還有最高10萬元製作補助費。勞青處長李雨蓁表示，希望藉由屏東青年旅創基地讓設計真正走入地方生活，為四重溪溫泉村注入新生命。
凡年滿18歲本國人士，或具合法工作簽證外籍人士，具品牌設計、空間設計、策展藝術、體驗設計、互動媒體等相關經驗者，皆可申請，報名時間至5月16日，詳情可至「屏東青年旅創基地」臉書專頁查詢。
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