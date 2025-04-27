網路犯罪成長3倍 北高雄家扶中心邀兒少拆解網路陷阱

網路犯罪及兒少被害人數持續上升，北高雄家扶中心今天攜手高市社會局舉辦宣導活動，邀請500戶親子家庭參與「數位足跡大挑戰」趣味活動，透過遊戲方式，讓家長與兒少建構網路安全觀念。

教育部調查，兒少在國小以前即接觸網路者超過兩成，國小生比例更超過三成。另據警政署統計，網路犯罪發生數近5年成長330%，兒童及少年被害人數也是呈現增加趨勢。

有感於兒少接觸網路年紀小、數位侵害風險日增，家扶基金會今年的「428兒保日」關注兒少網路安全議題，全台串聯舉辦超過35場活動。

北高雄家扶中心與高市社會局家庭暴力及性侵害防治中心今日在高雄科技大學楠梓校區辦理「大手牽小手幸福跟著我，親子樂活趣」活動，以遊戲闖關方式進行宣導，

「數位足跡大挑戰」規畫「全家福情報分析」、「隱私設定對對碰」、「情境大考驗」等關卡，讓親子化身偵探，從照片找出可能洩漏的個人資訊，並引導孩子判斷資料是否涉及隱私，以及隱私外洩可能造成的風險，一步步拆解網路詐騙陷阱。