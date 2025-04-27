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強化維護空品 高雄4處風景區7月納「空維區」

中央社／ 高雄27日電
高雄崗山之眼步道全長88公尺，主塔橋是小提琴意象，鋼索即為琴弦，山下即為阿公店水庫。聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影
高雄崗山之眼步道全長88公尺，主塔橋是小提琴意象，鋼索即為琴弦，山下即為阿公店水庫。聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影

高雄「崗山之眼」、「旗津海岸公園」等風景區及周邊道路，7月起列為空氣品質維護區，將加強稽查車輛排氣檢驗，呼籲民眾定期實施檢驗，共同維護地方空氣品質。

高雄市政府環境保護局今天發布新聞稿指出，「崗山之眼」、「旗津海岸公園」、「紅毛港文化園區」與「衛武營國家藝術文化中心」等4處風景區及周邊道路，7月1日起列為空氣品質維護區，在劃定空維區裡要求進出車輛，出廠滿5年機車必須取得排氣檢驗合格，柴油大客車則應取得自主管理標章，違規機車將處新台幣500元罰鍰，大客車則處2000元罰鍰。

環保局表示，民國111年公告澄清湖、駁二及壽山動物園等3處風景區為空維區，112年增列以大貨車進出為主的高雄港區，目前這幾個空維區進出車輛排氣合格率均達9成。預計今年內將陸續公告增列市府公有資源回收廠及高雄國際航空站等處為空維區，並持續推動臨海產業園區及敏感族群學校，逐步擴大空維區網絡。

環保局指出，將在空維區裡加強以科技影像辨識方式稽查車輛是否完成檢驗，出廠滿5年以上大客車、機車完成排氣檢驗合格，民眾可在「環境部機車定期檢驗資訊管理系統」及「柴油車排氣檢驗資訊管理系統」查詢相關檢驗紀錄，另提醒尚未驗車的民眾預約檢測，以避免受罰。

壽山動物園 環保局 空氣品質

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