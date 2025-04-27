國境之南擁抱宇宙 聽語障人士成追星者觀星初體驗

屏東縣政府昨晚在國境之南鵝鑾鼻，舉辦「來恆春擁抱宇宙」活動，吸引700名民眾參與，其中還有一群身分特別的追星者，20名聽語障人士及家屬一起在草地上仰望星空，感受著宇宙的遼闊與寧靜，徜徉在星空懷抱中感受大自然的療癒。

屏東縣長周春米及內政部長劉世芳也陪同民眾一起觀星，並邀請星空大使施世治校長為民眾解說星空知識。周春米表示，縣府在鵝鑾鼻舉辦觀星活動，讓更多喜愛星空的朋友親近自然、擁抱宇宙。也感謝施世治校長連續4場講解，及其對推廣天文教育的熱情與付出。

這次活動特別邀請55名屏東縣聲暉協進會，與社團法人屏東縣聾啞福利協進會的聽語障人士及家屬參加，縣府也安排4名手語老師事前先上天文課程，現場即時翻譯讓聽語障朋友能更深入了解天文內容，享受觀星樂趣。

屏東縣聾啞福利協進會的劉振泰與許惠珠夫妻表示，這是夫妻倆第一次參加夜間活動，能看見滿天星星，真的非常感動。聲暉協進會前理事長羅原卿表示，這是團體第一次在這樣的環境中感受到滿天星空，真的很開心、很興奮。