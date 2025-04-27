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國境之南擁抱宇宙 聽語障人士成追星者觀星初體驗

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府舉辦「來恆春擁抱宇宙」活動，吸引700名民眾參與，並邀請聽語障人士及家屬一起仰望星空。圖／縣府提供
屏東縣政府舉辦「來恆春擁抱宇宙」活動，吸引700名民眾參與，並邀請聽語障人士及家屬一起仰望星空。圖／縣府提供

屏東縣政府昨晚在國境之南鵝鑾鼻，舉辦「來恆春擁抱宇宙」活動，吸引700名民眾參與，其中還有一群身分特別的追星者，20名聽語障人士及家屬一起在草地上仰望星空，感受著宇宙的遼闊與寧靜，徜徉在星空懷抱中感受大自然的療癒。

屏東縣長周春米及內政部長劉世芳也陪同民眾一起觀星，並邀請星空大使施世治校長為民眾解說星空知識。周春米表示，縣府在鵝鑾鼻舉辦觀星活動，讓更多喜愛星空的朋友親近自然、擁抱宇宙。也感謝施世治校長連續4場講解，及其對推廣天文教育的熱情與付出。

這次活動特別邀請55名屏東縣聲暉協進會，與社團法人屏東縣聾啞福利協進會的聽語障人士及家屬參加，縣府也安排4名手語老師事前先上天文課程，現場即時翻譯讓聽語障朋友能更深入了解天文內容，享受觀星樂趣。

屏東縣聾啞福利協進會的劉振泰與許惠珠夫妻表示，這是夫妻倆第一次參加夜間活動，能看見滿天星星，真的非常感動。聲暉協進會前理事長羅原卿表示，這是團體第一次在這樣的環境中感受到滿天星空，真的很開心、很興奮。

縣府整合教育處、文化處、交旅處等單位，每月推出不同主題活動，讓民眾月月都能到屏東觀星，成為恆春半島的新型態旅遊體驗。接下來五月寶瓶星座流星雨，文化處於3日、4日推出「春之星空親子野餐音樂會」，邀請知名大提琴家張正傑攜手鋼琴演奏家與京劇大師朱陸豪合作演出，民眾可上「來恆春擁抱宇宙」活動官網查詢，一起到屏東追星。

屏東縣政府舉辦「來恆春擁抱宇宙」活動，吸引700名民眾參與，屏東縣長周春米（左）及內政部長劉世芳（中）也陪同民眾一起觀星。圖／縣府提供
屏東縣政府舉辦「來恆春擁抱宇宙」活動，吸引700名民眾參與，屏東縣長周春米（左）及內政部長劉世芳（中）也陪同民眾一起觀星。圖／縣府提供
屏東縣政府舉辦「來恆春擁抱宇宙」活動，吸引700名民眾參與，並邀請聽語障人士及家屬一起仰望星空。圖／縣府提供
屏東縣政府舉辦「來恆春擁抱宇宙」活動，吸引700名民眾參與，並邀請聽語障人士及家屬一起仰望星空。圖／縣府提供

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