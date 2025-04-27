高市議會赴大阪世博取經 康裕成：智慧城市腳步要加速

2025日本大阪世界博覽會吸引全球目光，高雄市議長康裕成率團觀展，參觀荷蘭、聯合國、美國與法國等展館，深入了解各國如何面對氣候變遷、能源轉型與城市升級等全球性挑戰。康裕成說，參觀各國在永續發展的創新作法之後，更深刻體會高雄要加快腳步，推動智慧城市、綠能政策與文化美學，讓高雄不只是宜居城市，更是世界看得見的永續城市。

康裕成4月24日率議員鄭光峰、李順進、王耀裕，前往日本大阪和歌山展開為期5日參訪行程，主要前往2025大阪‧關西世博會觀摩。

議會指出，本屆世博以「設計未來社會的實驗場」為主題，強調智慧科技、永續發展與國際合作，與高雄亞灣5G AIoT創新園區及前鎮漁港循環經濟示範區高度契合。

荷蘭館以循環經濟為主題，設計結合太陽能、雨水回收與自然通風等綠建築元素，呈現一個能自給自足、零碳排放的城市縮影。康裕成表示，高雄正全力推動亞洲新灣區發展與淨零碳排政策，荷蘭做法對高雄打造永續都市提供了很好的參考。

美國館主打太空探索、再生能源、生物科技與AI等領域的創新成就，強調創新驅動與國際合作的重要性。法國館結合氣候變遷議題與藝術創作，運用光影裝置與綠能科技，展現對環境的關懷與生活美學的融合。