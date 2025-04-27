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高雄怪標線「左轉彎靠右、直行靠左」 網曝：天才設計全島都有

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市小港區飛機路左轉民治路的道路，近來出現新繪製標線，右側車道寫著「機車左轉專用」，而左側車道則有直行和往右雙箭頭，怪標線引發網友高討論度。圖／取自臉書社團「高雄小港區的大小事」
高雄市小港區飛機路左轉民治路的道路，近來出現新繪製標線，右側車道寫著「機車左轉專用」，而左側車道則有直行和往右雙箭頭，怪標線引發網友高討論度。圖／取自臉書社團「高雄小港區的大小事」

高雄市小港區飛機路左轉民治路的道路，近來出現新繪製標線，右側車道寫著「機車左轉專用」，而左側車道則有直行和往右雙箭頭，怪怪標線引發網友高討論度，不少網友質疑「標線畫反」，有網友批浪費公帑，但有網友曝這種天才設計的標線其實全島都有。

小港警分局指出，該處路口從今年迄今發生兩件四輪車和四輪車的車禍事故；高市交通局揭曉新標線功能的答案指出，因飛機路往北方向雖有快慢分隔島，但線型上是右彎後、右側再加寬為避車彎型式，考量慢車道直行車動線不宜再偏移，於是規畫機車於右側依號誌保護左轉。

交通局解釋，騎士騎至該處在右側那條左轉道會有號誌配合，讓要左轉的騎士先往右側騎，騎士只要跟著號誌走就可安全左轉，以利整理行車動線、提升安全。

臉書社團「高雄小港區的大小事」有在地網友日前貼文指出，剛下班騎這條一堆機車差點相撞，因為「左轉道在外側、直線右轉道在內側」真的滿頭問號？原PO還不忘提醒小港人要注意。

貼文被轉貼至「台灣交通老實說」的臉書社團，引發兩社團的網友討論發燒，有網友第一時間研判「這是畫錯了吧」、「畫反了」；有網友批評交通局「亂畫又重畫，錢到底算誰的？公帑居然是這樣浪費的嗎？大開眼界」，有網友則狠酸「真的是天才般的設計」、「誰規劃好一條…黃泉路」。

有網友直指，「未來會看到很多碰碰車」、「這除非汽機車都要左轉，不然一定會有三寶」、「裝科技執法根本就是超級瑪莉搶金幣」；有網友表示，「看了頭好痛」、「左轉靠左右轉靠右有很難嗎」、「唯恐交通不亂」、「凡事起頭難，多撞幾次就會習慣了，一切都是習慣和素質的問題」。

有網友提出不同見解指出，「主因左轉機車車輛多，這樣畫法，機車才不會塞滿待轉格外溢，機車外溢會容易影響直行機車前進而車禍」、「現在這種路線主要是要左轉的直接停在右邊，待左轉燈出現機車直接左轉，一方面是避免跟汽車搶道」。

雖有不少網友批評、質疑該路段新標線的功能與畫法，但有看過其他縣市道路標線的網友直接點名，「在台北一堆這種路」、「新北、桃園早就有了」、「北部早就有，剛開始都是碰撞期」、「台中、台南也有」、「新北、桃園、台中、台南、高雄搞這種特立獨行的左轉方法」、「全台都有」。

車道

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