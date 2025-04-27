屏東聽語障人士走進大自然 恆春體驗躺草地觀星

屏東縣政府連4週末舉辦「來恆春擁抱宇宙」活動，今晚有群特別的追星者。20名聽語障人士走進大自然，體驗躺草地觀星，還有手語老師翻譯天文解說，有人直呼感動。

「來恆春擁抱宇宙」今天吸引700名民眾參與，其中還有一群不一樣追星者，55名來自屏東縣聲暉聽障協進會與屏東縣聾啞福利協進會聽語障人士及其家人，在屏東縣長周春米、內政部長劉世芳陪同下，一起在草地上觀星。

周春米表示，非常開心能夠在恆春鵝鑾鼻舉辦觀星活動，讓更多喜愛星空的朋友親近自然、擁抱宇宙。星空大使施世治連續4次在鵝鑾鼻為大家解說星空知識，每梯次都場場額滿，深受大小朋友喜愛，因此致贈星空積木圖畫，感謝他對推廣天文教育熱情與付出。

周春米說，這次活動安排聽語障朋友及家屬一同參與，透過手語老師事前學習天文相關知識，並於現場即時翻譯，讓他們能更深入了解天文內容、盡情享受觀星樂趣。

聲暉協進會前理事長羅原卿表示，這是團體第一次來此地點，能在這樣的環境中感受滿天星空，心情非常愉快、興奮。

屏東縣聾啞福利協進會夫妻檔劉振泰與許惠珠表示，這是他們第一次參加夜間活動，能走出家門一起欣賞滿天星斗，感覺格外特別。雖然眼睛看不太清楚，但有這樣機會可以走走、運動，見到滿天星星，「真的非常感動」。

屏東縣政府傳播暨國際事務處新聞稿表示，觀星活動有20名聽語障人士參加，包含家屬總共55名。縣府出動4名手語老師協助，並事前安排先上天文課程，才能現場及時翻譯；另同行有幾名使用輪椅家屬，縣府也派出無障礙巴士幫忙接送服務。

傳播處表示，縣府舉辦觀星活動跨局處整合許多資源，包括教育處、文化處、交通旅遊處等，每月推出不同主題活動，讓民眾月月都能到屏東觀星，成為恆春半島新型態旅遊體驗。接下來5月寶瓶星座流星雨，由文化處接棒辦理，5月3、4日推出「春之星空親子野餐音樂會」，知名大提琴家張正傑與京劇大師朱陸豪，將帶給觀眾獨特藝術饗宴。