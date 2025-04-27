殯葬禮車違停接遺體遭拖吊 警方：依規定

高雄有殯葬人員25日中午至新興區中正二路一處大樓接運遺體，車停人行道，打開後車門即上樓處理，警方認定違停，管理員雖說明仍逕行拖吊，業者PO文引起熱議，市警局交通大隊指該車確實違停，拖離前駕駛人也未出現，才依規定拖吊。

從事殯葬業的莊姓男子在網路貼文，指前天中午和員工至新興區接運遺體，他們和家屬下樓後，禮車卻被拖走了！「做殯葬業這麼久，第一次遇到」，不少網友回應，批拖吊車「扯爆，是有多缺業績」。

交通大隊澄清，前天中午12時38分左右，員警與市府委外的拖吊車巡查至新興區中正二路附近，發現有自小客車在人行道違停，由於車子未標示接運遺體，且外觀與一般車輛無異；員警以警用電腦查詢後，無法辨別是否為企業、公司或接運遺體的車輛，因此吊離。

殯葬業者指，當時大樓管理員曾出面告知，但禮車仍被拖走。交大則表示，是接運遺體的禮車違停在先，管理員告知時車輛已上架完畢，加上拖離前駕駛人未出現，才依規定拖吊。

交大強調，依規定，僅消防、警車、救護車、工程救險車、外交部禮車等車輛，執行任務可臨停，運送遺體禮車不在此限，在禁止臨時停車處停車，已違反道路交通管理處罰條例第56條1項1款，需執行拖吊移置；市議員湯詠瑜認為，警方執法上沒有疏失，若殯葬業者接運遺體時事先申請，或當下留1人在車上或放紙條告知，就不致引發不必要的爭議。