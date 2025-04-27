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偏鄉孕婦產檢 車資上千只補助180元

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高市府補助孕婦產檢車資，但偏鄉區孕婦若搭車至最近的大型醫院，車資動輒上千元。圖為非當事人。記者宋原彰／翻攝
高市府補助孕婦產檢車資，但偏鄉區孕婦若搭車至最近的大型醫院，車資動輒上千元。圖為非當事人。記者宋原彰／翻攝

高雄市政府補助孕婦每趟產檢180元計程車資，但大旗美9區孕婦產檢車資動輒上千元，議員認為補助比例相對太低，要求孕婦乘車券也應依乘車距離，重訂補助級距。社會局指，將與衛生局研議整合資源，提供具體協助。

社會局長蔡宛芬說，偏區孕婦搭車至大型醫院路程遠，建議可搭「公車式小黃」至旗山轉運站，再用產檢乘車券轉搭社會局合作的計程車隊至鄰近醫院，另衛生局亦補助產婦交通費，符合2項計畫資格者可同時申請，以減低交通費。

市府提供孕婦產檢交通補助，發給設籍高市和與高市民結婚的新住民孕婦每人28張面值180元乘車券，產檢時搭特約計程車可折抵車資，去年延長使用至嬰兒出生後6個月，產婦回診或嬰孩打疫苗都可用，低於180元不找零，超過180元自付差額。

但議員發現，大旗美地區孕婦到市內大醫院產檢，平均計程車資900元至1800元不等，六龜李姓婦人說，過去搭計程車到旗山醫院產檢，車資就900元，用掉1張產檢乘車券後要再付720元，也不能使用衛生局提供的原住民就醫交通補助，「建議乘車券能開放一次使用多張，不然負擔太大」。

大旗美地區歷年約發放370份孕婦產檢乘車券，發放金額近180萬元，但那瑪夏、甲仙、六龜、杉林等偏區，就醫車資動輒近千元，議員林富寶直言「非常不公平」，建議比照衛生局推出的原住民就醫交通補助，依距離遠近給予不同的補助。

衛生局表示，為提高孕婦產檢意願並減輕交通負擔，住原住民區，但非原住民身分的孕婦也納入補助，補助最多以14次為限，生產則另計，每次補助200元至1000元。

孕婦 衛生局 計程車

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