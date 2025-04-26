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各宗教齊聚浴佛大典 總統賀電感謝宗教促進社會祥和

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
今日在潮州妙光禪寺舉辦「聯合各宗教浴佛大典暨園遊會」，吸引近萬人共襄盛舉，屏東縣長周春米也到場浴佛。記者潘奕言／攝影
今日在潮州妙光禪寺舉辦「聯合各宗教浴佛大典暨園遊會」，吸引近萬人共襄盛舉，屏東縣長周春米也到場浴佛。記者潘奕言／攝影

慶祝釋迦牟尼佛2569年聖誕，台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會今日在潮州妙光禪寺舉辦「聯合各宗教浴佛大典暨園遊會」，吸引近萬人共襄盛舉，屏東縣佛教會理事長釋見引法師代表宣讀總統賴清德賀電，祝賀浴佛大典順利舉行。

活動集結了佛教界各大團體與各宗教代表，包括原住民文化藝術團、安息日會、天主教會、基督長老教會、各學校、社區民眾等團體也排班迎佛進場。慈明高中學生手持佛旗，摩耶夫人與太子、六牙白象、太子佛聖像壓軸登場，為佛誕盛典增添繽紛色彩。

浴佛大典在台灣佛教總會理事長釋宏安、中華佛教比丘尼協進會理事長釋常露、屏東縣佛教會理事長釋見引、屏東縣長周春米等人帶領下舉行，萬眾齊心祈願風調雨順、國泰民安。道教、天主教、基督教等教友也參加，展現出宗教與族群融合，盛況空前。

釋見引法師代表宣讀總統賴清德賀電，總統祝賀浴佛大典順利舉行，並肯定宗教界促進社會祥和、穩定民心的努力，期盼佛陀慈悲精神引領社會向善，為台灣帶來更多和平與希望。

屏東縣長周春米致詞指出，感謝各宗教團體、諸山長老法師發起法會安定人心，感謝宗教界始終站在安定社會、安撫民心的最前線，祈求佛陀慈悲加被，守護台灣國泰民安。

今日在潮州妙光禪寺舉辦「聯合各宗教浴佛大典暨園遊會」，吸引近萬人共襄盛舉。記者潘奕言／攝影
今日在潮州妙光禪寺舉辦「聯合各宗教浴佛大典暨園遊會」，吸引近萬人共襄盛舉。記者潘奕言／攝影
今日在潮州妙光禪寺舉辦「聯合各宗教浴佛大典暨園遊會」，吸引近萬人共襄盛舉。記者潘奕言／攝影
今日在潮州妙光禪寺舉辦「聯合各宗教浴佛大典暨園遊會」，吸引近萬人共襄盛舉。記者潘奕言／攝影

教宗 方濟各

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