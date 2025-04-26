各宗教齊聚浴佛大典 總統賀電感謝宗教促進社會祥和
慶祝釋迦牟尼佛2569年聖誕，台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會今日在潮州妙光禪寺舉辦「聯合各宗教浴佛大典暨園遊會」，吸引近萬人共襄盛舉，屏東縣佛教會理事長釋見引法師代表宣讀總統賴清德賀電，祝賀浴佛大典順利舉行。
活動集結了佛教界各大團體與各宗教代表，包括原住民文化藝術團、安息日會、天主教會、基督長老教會、各學校、社區民眾等團體也排班迎佛進場。慈明高中學生手持佛旗，摩耶夫人與太子、六牙白象、太子佛聖像壓軸登場，為佛誕盛典增添繽紛色彩。
浴佛大典在台灣佛教總會理事長釋宏安、中華佛教比丘尼協進會理事長釋常露、屏東縣佛教會理事長釋見引、屏東縣長周春米等人帶領下舉行，萬眾齊心祈願風調雨順、國泰民安。道教、天主教、基督教等教友也參加，展現出宗教與族群融合，盛況空前。
釋見引法師代表宣讀總統賴清德賀電，總統祝賀浴佛大典順利舉行，並肯定宗教界促進社會祥和、穩定民心的努力，期盼佛陀慈悲精神引領社會向善，為台灣帶來更多和平與希望。
屏東縣長周春米致詞指出，感謝各宗教團體、諸山長老法師發起法會安定人心，感謝宗教界始終站在安定社會、安撫民心的最前線，祈求佛陀慈悲加被，守護台灣國泰民安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言