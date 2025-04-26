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陳世凱視察澎湖建設 指示道路設計考量觀光發展

中央社／ 澎湖縣26日電

交通部長陳世凱今天視察澎湖觀光旅遊建設，指示澎20號道路規劃設計，需考量旅遊環境發展，同時持續與在地合作，推動澎湖美麗海灣的景區整體發展。

陳世凱25、26日一連兩天在觀光署長周永暉與澎湖國家風景區管理處長郭振陵陪同下，分別視察隘門沙灘等景區遊憩設施工程與南海遊客中心等設施，並參加馬公港旅客服務中心啟用，肯定澎管處用心經營地方景點，對提升遊憩服務品質具正面效益。

觀光署表示，澎湖在2018年舉辦「世界最美麗海灣年會」，受到來自世界與會25國的讚賞，澎管處會接續提升美麗海灣的盛名，除了隘門沙灘景區所納入「觀光前瞻建設計畫」，將陸續完成「黃金海岸沙灘與壯闊海景」、「天人菊花海」、「藝術創作及展演活動」三大整體營造，推動澎湖成為國內外旅客的旅遊勝地。

沙灘 澎湖

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