高雄煉油廠舊址迎來台積電 台灣中油新書重現工業歷史記憶

高雄煉油廠舊址從石化重鎮迎來台積電進駐轉型成為高科技聚落，台灣中油公司今在高雄市立歷史博物館舉辦「煉製臺灣：高雄煉油廠歷史」與「遺產及圖說高雄煉油廠－跟著油人上班去」新書發表會，重現這段工業歷史的傳承與蛻變。

新書發表會由前高師大校長吳連賞主持，台灣中油煉製事業部副執行長陳正喜，以及兩名作者高雄市立歷史博物館長李文環、中原大學建築系副教授林曉薇共同出席，見證高雄煉油廠在台灣石化工業發展歷程中的關鍵地位，並保存珍貴的產業文化與在地記憶。

「煉製臺灣」由李文環與研究者潘逸嫻共同撰寫，從日治時期軍事燃料基地背景出發，梳理高雄煉油廠發展脈絡，以產業視野與地方觀點交織豐富敘事，為高雄工業史留下重要文獻。

另本「圖說高雄煉油廠」由中原大學副教授林曉薇與林佩琪策畫，透過情境插畫與歷史照片交織，結合3位煉油廠代表性的引路人「賓果廠長」、「王琇校長」、「李達海廠長」敘事視角，帶領讀者走入不同時期的煉油廠日常，呈現油人的工作與生活現場，讓工業歷史更貼近大眾、更具情感溫度。

高雄煉油廠前身為日治時期設立第六海軍燃料廠，戰後由台灣中油接收重建，成為最具規模煉油基地，長達70年營運歷程中，不僅成為石化產業的核心，更成為台灣經濟及工業發展穩健前行基礎。