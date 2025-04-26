高雄一間人氣火鍋店慶祝母親節雞蛋一盒一元 民眾排隊搶翻天

為了慶祝母親節到來，高雄市中華三路一間人氣火鍋店今天舉辦《愛呀！我的媽》母親節暖心公益市集，推出銅板美食，只要10元起，就能品嘗麻辣燙、關東煮、鐵板起司燒、串燒、糖霜地瓜、冰淇淋等美味好料，以實際行動傳遞愛與感恩。為了回饋消費大眾長期以來的支持，現場更舉辦一塊作公益活動，只要憑3張未兌發票，再加1元，即可排隊搶購雞蛋一盒，及高麗菜的活動，現場大排長龍場面十分熱鬧，有媽媽早上十點就來排隊搶頭香，大家都對只要一元就能買到一盒雞蛋十分開心，直呼賺到了！市集現場販售的人氣小吃與點心，當日義賣所得全數捐贈「前金區公所公益使用」與「社團法人高雄市愛護流浪狗協會」，讓愛的溫度延伸至社會每一個角落。

業者黃柏勛表示，為了回饋消費者，活動現場特別販售限量「超值299 元餐飲套票」，可以享用市值1,356元的餐飲內容，同時自5月1日至5月18日推出母親月感恩大方送活動，凡單筆消費滿2,500元，即可獲得「好禮二選一」，限量300台的多功能按摩枕、或超值火鍋套餐組合。 高雄人氣享牛鍋物餐廳今天舉辦母親節公益活動，只要憑3張未兌發票，再加1元，即可排隊搶購雞蛋一盒，及高麗菜的活動，現場大排長龍場面十分熱鬧。記者劉學聖／攝影 高雄人氣享牛鍋物餐廳今天舉辦母親節公益活動，只要憑3張未兌發票，再加1元，即可排隊搶購雞蛋一盒，及高麗菜的活動，現場大排長龍場面十分熱鬧。記者劉學聖／攝影 高雄人氣享牛鍋物餐廳今天舉辦母親節公益活動，現場大排長龍場面十分熱鬧。記者劉學聖／攝影