快訊

美股將大漲？罕見牛市指標接近閃現邊緣 80年來僅出現18次

夜夜活春宮…情侶開窗激戰「響徹全區」 居民忍不住出招反擊

一圖看天氣！明轉晴但下周一又有鋒面報到 降雨熱區曝光

金門親子蜈蚣座登場 遶行金城街道盼神明庇佑

中央社／ 金門縣26日電

今年金門迎城隍將在5月9日登場，親子蜈蚣座暌違5年回歸，今天搭載百名孩童的人力肩扛隊伍繞行金城鎮街道，為城隍爺出巡暖場，吸引眾多民眾圍觀共行。

2025年金門浯島城隍文化季系列活動近日展開，各路藝陣陸續在夜晚踩街，今天下午也舉行「親子蜈蚣座嘉年華」，搭載100名孩童的人力肩扛蜈蚣座自金城體育館出發在金城鎮街道上遶行。

金城鎮長李誠智表示，蜈蚣座是金門傳統陣頭，有除穢避邪意義，號召青壯人口聚會團練、強健體魄，民間傳說孩童參與蜈蚣座妝人，未來才能「聰明健康好育養」，今年保留10個名額，邀請縣府列管特殊境遇家庭孩童參加，希望神明加持下，庇佑學業、家庭都能平安順利。

金城鎮公所透過新聞稿表示，受限疫情及經費等影響，親子蜈蚣座中斷5年後，今年恢復辦理，這次親子蜈蚣座共有50節，總長度約90公尺，100名小朋友參加，加上家長與工作人員，隊伍共有300多人共襄盛舉。

根據金城鎮公所提供資料，浯島城隍文化季後續活動包括4月30日至5月2日晚間舉辦4境特色藝陣踩街表演及蜈蚣座體驗，5月3日下午4境藝陣踩街大遊行；5月9日是農曆4月12日，為迎城隍正日，將由浯島城隍廟管委會主導，歡迎民眾、遊客共襄盛舉，感受後浦迓城隍慶典氛圍。

人力 親子 金門

延伸閱讀

金門書店數位性別暴力講座 盼親子自在談論性議題

金門旅遊必玩 Top 3：體驗金門高粱、風獅爺製作、鋼刀手作 DIY，原來砲彈鋼刀是真的！

華爾街日報：中國提高對台軍事壓力 美需有應變計畫

陸委會主委邱垂正赴金門：將與縣府合作落實「賴17條」

相關新聞

高雄煉油廠舊址迎來台積電 台灣中油新書重現工業歷史記憶

高雄煉油廠舊址從石化重鎮迎來台積電進駐轉型成為高科技聚落，台灣中油公司今在高雄市立歷史博物館舉辦「煉製臺灣：高雄煉油廠歷...

高雄一間人氣火鍋店慶祝母親節雞蛋一盒一元 民眾排隊搶翻天

為了慶祝母親節到來，高雄市中華三路一間人氣火鍋店今天舉辦《愛呀！我的媽》母親節暖心公益市集，推出銅板美食，只要10元起，...

書寫工業記憶 高雄煉油廠發表2新書記錄歷史

高雄煉油廠在台灣石化工業發展歷程中扮演關鍵地位，為了保存其珍貴的產業文化與在地記憶，高雄市立歷史博物館在台灣中油公司共同...

馬公港旅服中心啟用 導入智慧化服務

為提升旅客候船環境與安全性，由中央政府出資，台灣港務公司積極推動馬公港旅運設施優化計畫，馬公港旅客服務中心今(26)日正...

守護楠梓仙溪濕地 高市移除外來入侵植物

高雄楠梓仙溪是「國家級」重要濕地，但下游沿岸已發現外來種植物入侵跡象，高雄市農業局今天舉辦移除活動邀民眾參加，共移除20...

澎湖化石館開幕 展出國寶級潘氏澎湖鱷化石

澎湖化石館今天開幕，全新規劃常設展「澎湖水道傳奇」展出國寶級化石「潘氏澎湖鱷」，與遠洋巨鯨「布氏鯨」等大型動物化石，澎湖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。