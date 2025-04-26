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書寫工業記憶 高雄煉油廠發表2新書記錄歷史
高雄煉油廠在台灣石化工業發展歷程中扮演關鍵地位，為了保存其珍貴的產業文化與在地記憶，高雄市立歷史博物館在台灣中油公司共同策劃出版《煉製臺灣:高雄煉油廠歷史與遺產》與《圖說高雄煉油廠―跟著油人上班去》兩本專書，今天舉辦新書發表會，邀請台灣中油煉製事業部副執行長陳正喜、前高雄師範大學校長吳連賞等多位貴賓到場見證這場工業記憶的重現與傳承。
高雄煉油廠前身為日治時期設立的「第六海軍燃料廠」，戰後由台灣中油公司接收並重建，成為最具規模的煉油基地，長達70年的營運歷程中，不僅成為石化產業的核心，更成為台灣經濟及工業發展穩健前行的基礎，2015年高廠正式關廠，象徵石化產業階段性任務的轉型與結束，目前廠區更成為護國神山台積電重要生產基地，將繼續傳承書寫歷史。
為保留高雄煉油廠珍貴的文化資產，台灣中油公司與學界攜手合作推動出版工作，其中《煉製臺灣:高雄煉油廠歷史與遺產》由高雄市立歷史博物館館長李文環與研究者潘逸嫻共同撰寫，從日治時期作為軍事燃料基地的背景出發，全面梳理高雄煉廠的發展脈絡，並以宏觀的產業視野與微觀的地方觀點交織出豐富敘事，為高雄史留下重要文獻。另一本新書為《圖說高雄煉油廠一跟著油人上班去》，由中原大學建築系副教授林曉薇與林佩琪策劃，透過情境插畫與歷史照片交織，帶領讀者觀看煉油廠日常，呈現油人們的工作與生活現場，讓工業歷史更貼近大眾、更具情感的溫度。
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