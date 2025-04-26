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屏東妙光禪寺浴佛大典 多元宗教團體共慶佛誕節

中央社／ 屏東縣26日電

台灣佛教總會等團體慶祝佛誕節，今天在屏東縣潮州鎮妙光禪寺舉辦浴佛大典。參與團體多元，包含天主教、道教、在地社區、原民藝術團等團體，近萬人共襄盛舉。

農曆4月初八佛誕節在即，台灣佛教總會理事長釋宏安、中華佛教比丘尼協進會理事長釋常露、屏東縣佛教會理事長釋見引共同主辦「聯合各宗教浴佛大典暨園遊會」，今天在潮州妙光禪寺登場，屏東縣長周春米、民進黨立委徐富癸、邱議瑩等地方政要出席，美國、澳州、歐洲皆有法師遠道而來，近萬人共襄盛舉。

釋見引宣讀總統賴清德賀電表示，賴總統祝賀浴佛大典圓滿成功，並期盼佛教界秉持慈悲為懷本心，弘揚佛教大愛精神，導引社會利他思維，護持文化信仰價值，攜手為形塑安和家園貢獻心力。

周春米說，感謝宗教界始終站在安定社會、安撫民心最前線，今天齊聚一堂慶祝釋迦牟尼佛2569年聖誕，看到很多不同團體，有原鄉族人，也有天主教、基督教徒，「宗教力量太偉大了」，希望大家都能沐浴在釋迦牟尼佛浴佛能量裡，一切國泰民安、風調雨順。

釋宏安表示，浴佛法會旨在提醒佛法信仰，眾生需要佛法滋潤導引時，佛教界當在佛誕時，努力弘揚佛法，導引眾生得到快樂、得到解脫，因此每年都舉辦佛誕慶祝。

今早浴佛大典前，佛、道教團體先恭請神尊至主壇；安息日會、天主教會、基督長老教會等宗教團體，及各學校、社區民眾，與原住民文化藝術團參與大進場，展現多元宗教、族群共融景象。慈明高中學生手持佛旗、迎風揮舞，裝扮佛典故事中摩耶夫人與太子者、六牙白象、太子佛聖像壓軸登場，為佛誕盛典增添繽紛色彩。

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