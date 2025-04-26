保存中油高雄煉油廠記憶 高史博出版2新書紀錄

為保存中油高雄煉油廠的產業文化與在地記憶，高雄市立歷史博物館出版2本專書，今天舉行新書發表會，高史博表示，期盼透過書寫與圖像的多元形式，讓人重新認識其歷史價值。

高雄煉油廠前身為日治時期設立的「第六海軍燃料廠」，戰後由台灣中油公司接收並重建，成為最具規模的煉油基地。長達70年的營運歷程中，不僅成為石化產業的核心，更是台灣經濟及工業發展穩健前行的基礎。

2015年高雄煉油廠正式關廠，象徵石化產業階段性任務的轉型與結束。為保留高雄煉油廠珍貴文化資產，台灣中油公司與學界合作，展開詳實的歷史研究與教育推廣計畫，並由高雄市立歷史博物館接手推動出版工作。

高史博策劃出版「煉製臺灣：高雄煉油廠歷史與遺產」與「圖說高雄煉油廠─跟著油人上班去」2本專書，今天舉辦新書發表會。

高史博表示，「煉製臺灣：高雄煉油廠歷史與遺產」由高雄市立歷史博物館館長李文環與研究者潘逸嫻共同撰寫，全面梳理高雄煉油廠的發展脈絡，並以宏觀的產業視野與微觀的地方觀點交織敘事，為高雄工業史留下重要文獻。

「圖說高雄煉油廠─跟著油人上班去」則是由中原大學建築系副教授林曉薇與研究者林佩琪策劃，透過情境插畫與歷史照片交織，結合3名煉油廠人物的敘事視角，帶領讀者走入不同時期的煉油廠日常，呈現油人們的工作與生活現場。

高史博表示，新書的出版不僅是對高雄煉油廠的記錄，透過嚴謹的史料整理與生動的圖文敘述，也讓讀者得以深入理解高雄煉油廠在台灣經濟發展中的歷史角色，並重新思考產業與土地、人之間的深刻連結。