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金門書店數位性別暴力講座 盼親子自在談論性議題

中央社／ 金門26日電

蓊蓊書店今天舉辦數位性別暴力講座，諮商心理師鄭湘柔說，金門家長對性議題仍較保守，但若視為禁忌，孩子遇到問題時可能不敢也不願與家長求助，盼透過講座讓親子更自在談論。

蓊蓊書店今天在金沙鎮新前墩社區活動中心，舉辦「我的身體我做主！遠離數位性別暴力」性平教育親子共學講座，邀請金門出身的諮商心理師鄭湘柔主講。

活動進行時，鄭湘柔以身體界線學習單、繪本「我的身體我做主」等說明身體自主權概念，也向到場親子分享溝通與調節情緒的方法，並說明數位性別暴力議題、常見迷思與防治方式等。

鄭湘柔接受中央社記者訪問表示，金門地區在性議題上仍較傳統、保守，例如，過去在講座談到認識性器官時，也遇到男性家長較容易尷尬，「這樣就喪失跟孩子進一步談論的機會。」

鄭湘柔說，現在孩子跟網友互動比以往更多，不論是交往或發生性行為經驗也提早，當發生數位性別暴力事件，孩子需要協助時，「如果家長批判、否定這些經驗，甚至視為禁忌話題，孩子可能不敢也不願和父母說」，在金門校園的心理、輔導資源也不充足的情形下，遇到性議題的兒少就有可能孤立無援，甚至衍生被憂鬱纏繞的困境。

鄭湘柔說，近期兒少性別暴力事件頻傳，因此與蓊蓊書店希望透過講座，讓家長能夠與孩子更自在談論性與性別議題，尊重孩子的心理需求、界線，並討論合適的互動方法，「關係如果處理好，就越有機會接住孩子，而不是成為割破保護網的人。」

蓊蓊書店表示，在金門推廣閱讀計畫多年，除舉辦市集讓親子參與，書店也主動前往校園、社區內舉辦活動，讓更多親子有機會接觸重要議題；「我的身體我做主！遠離數位性別暴力」講座4月27日在金沙張文帝洋樓、5月11日在烈嶼圖書館將再次舉辦，活動均為免費報名，相關資訊可至報名表單查詢（https://reurl.cc/nmvavD）。

性別 親子 金門

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