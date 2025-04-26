高市光電智慧建築標章認證 8月1日前受理申請

屏東大學社會發展系畢業25歲的程曼華，來自雲林的她「南漂」留在屏東創業，大學時期課程讓她走入社區蹲點，關注農業議題，畢業後留在屏東創業務農，在萬巒鄉租三塊田區加起來約一甲地，創立「儂好」品牌，堅持友善農業，象徵著和土地共好理念。

2025-04-26 10:38