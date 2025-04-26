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馬公港旅客服務中心啟用 促澎湖觀光與經濟發展

中央社／ 澎湖縣26日電

交通部長陳世凱今天出席馬公港旅客服務中心啟用典禮時表示，澎湖離島交通與觀光的兩大建設，交通部責任重大，未來將持續投入港埠設施，讓基礎建設更加完善，帶動觀光產業的發展。

馬公港旅客服務中心啟用典禮今天在馬公港埠大樓舉行，由交通部長陳世凱、澎湖縣長陳光復、觀光署長周永暉與台灣港務公司董事長李賢義等人共同剪綵後啟用，並參訪中心各項設施。

李賢義表示，馬公是澎湖跳島觀光與國內交通的樞紐，提升旅客候船環境與安全性，交通部也積極推動馬公港旅運設施工程，其中馬公港旅客服務中心今天啟用，提供出入旅客候船更加便捷與安心。

陳光復表示，馬公港是澎湖的門面，感謝中央近年斥資改善優化港區設施，向中央表達滿滿的感謝，也期盼未來能帶來更多的遊客，帶動地方的發展。

陳世凱表示，澎湖馬公港近3年的遊客量，呈現穩定成長，也希望能持續吸引郵輪靠泊，除投入馬公港區旅運設施工程外，觀光署也協助發展觀光，期望將交通航港設施與觀光做好，將會吸引更多的國內外遊客前來，帶動地方的整體發展。

交通部長 澎湖縣 馬公

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