夏天到潛水減壓症藏危機 公益講座醫師教潛水安全

夏季水域活動旺季將至，大鵬灣國家風景區管理處與萬德福潛水公司，昨晚在小琉球遊客中心舉辦潛水醫學公益講座，邀請左營海軍總醫院潛水醫學科醫師林冠宏主講「潛水環境下的運動醫學」，吸引許多島上潛水教練參與。

萬德福潛水曾多次在小琉球、墾丁舉辦公益講座，這次課程內容包括潛水減壓病的預防與應對、緊急處置與後送流程等實用醫學知識，希望幫助水肺與自由潛水從業者，強化專業素養與臨場反應能力，打造更安全的潛水環境。

萬德福潛水負責人陳玉華表示，潛水前要做好各項準備避免發生危險，若潛水時發生減壓症要馬上判斷處置，並在最快時間後送，若耽擱後送時機，錯失黃金救援期，可能影響後續恢復。也很感謝鵬管處與新高雄紅十字會促成這次講座，期望透過專業教育強化安全觀念，為即將到來的水域遊憩旺季做準備。

蔡姓潛水教練表示，潛水減壓症並非都在潛水時發生，有時也在上岸後發作，症狀可能有無力虛脫、呼吸困難、關節痛、視覺障礙、平衡障礙等，若沒有警覺很容易誤判。

鵬管處表示，政府與民間合作舉公益講座，不僅強化從業人員的知識與應變能力，更為到小琉球進行水上活動的遊客建立一道安全防線，未來會持續辦理相關訓練與講座，打造更加安心的海域活動環境。