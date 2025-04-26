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守護楠梓仙溪濕地 高市移除外來入侵植物

中央社／ 高雄26日電
高雄市楠梓仙溪下游沿岸已發現外來種植物入侵跡象，農業局26日舉辦移除活動，共移除達2000公斤外來入侵植物。中央社（高雄市農業局提供）
高雄市楠梓仙溪下游沿岸已發現外來種植物入侵跡象，農業局26日舉辦移除活動，共移除達2000公斤外來入侵植物。中央社（高雄市農業局提供）

高雄楠梓仙溪是「國家級」重要濕地，但下游沿岸已發現外來種植物入侵跡象，高雄市農業局今天舉辦移除活動邀民眾參加，共移除2000公斤外來入侵植物，成果豐碩。

高雄市農業局與國立嘉義大學森林暨自然資源學系攜手合作，今天在那瑪夏舉辦「楠梓仙溪周邊外來入侵植物移除」活動，吸引數十名民眾參與，在專業指導下一起動手移除楠梓仙溪畔的外來入侵植物。

農業局表示，高雄楠梓仙溪為台灣少數以中上游河段劃設的「國家級」重要濕地，濕地內有豐富的南台中華爬岩鰍、台灣光唇魚等魚類資源，沿岸亦有許多原生種植物分布，包含稀有的三葉花椒、榔榆等植物。

不過，下游沿岸已發現銀合歡等外來種植物入侵的跡象，對楠梓仙溪植被生態系統恐造成重大的環境危害，清除外來種的工作刻不容緩。

國立嘉義大學副教授張坤城指出，外來入侵種植物擴散迅速，恐威脅楠梓仙溪原生植被與濕地生態，此次透過活動控制其擴張，也能提升民眾保育意識。

參加活動的林小姐說，雖然移除的過程很辛苦，但是能藉自身的力量以實際行動為濕地環境提供心力，非常有意義。

農業局長姚志旺表示，此次活動主要移除的外來種植物包含銀合歡、大花咸豐草、小花蔓澤蘭、香澤蘭等常見外來入侵植物，移除面積達1.5公頃，移除重量達2000公斤，成果豐碩。

姚志旺說，外來植物蔓延影響濕地生態，需仰賴民眾共同關心與長期參與，才能有效維護原生植物棲地環境，農業局日後也將結合專家學者、學校或社區辦理相關活動，共同守護楠梓仙溪自然資產。

國立嘉義大學 濕地 高雄市

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