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偏鄉孕婦就醫交通費高「高雄僅補助180元」 怨資源不均

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄提供孕婦每趟產檢180元的計程車資補助，但偏鄉區的孕婦若搭車至最近的大型醫院，車費動輒上千元，民代直言「補助比例太低、極不公平」。記者宋原彰／翻攝
高雄提供孕婦每趟產檢180元的計程車資補助，但偏鄉區的孕婦若搭車至最近的大型醫院，車費動輒上千元，民代直言「補助比例太低、極不公平」。記者宋原彰／翻攝

高雄市提供全市孕婦每趟產檢180元的計程車資補助，但旗美地區、原住民區孕婦若搭車至最近的大型醫院如旗山醫院、義大醫院、榮總等，車費動輒上千元，民代直言「補助比例太低、極不公平」，應依照乘車距離訂定補助級距，目前衛生局已有原住民就醫交通補助，金額依照距離為200至1000元，社會局孕婦乘車券也應比照辦理。

高雄提供孕婦產檢交通補助，發給設籍高市和與高市民結婚的新住民孕婦每人28張面值180元的乘車券，產檢時搭特約計程車可折抵車資，去年延長使用至嬰兒出生後6個月，產婦回診或嬰孩打疫苗都可用，低於180元不找零，超過180元自付差額。孕婦首次產檢後，可經由產檢醫院領取，或由各區社會福利服務中心、或區公所發送。

高雄幅員廣闊，原縣區如大旗美地區（旗山、美濃、六龜、內門、杉林、甲仙、桃源、那瑪夏、茂林）因醫療資源不均，當地孕婦產檢只能到大型醫院如旗山、榮總、義大醫院；市議員林富寶表示，六龜、甲仙區至鄰近醫院，平均計程車資約900至1800元，旗美地區至高雄榮總或義大醫院車資平均約1300元，即便使用乘車券，仍須負擔高額車資。

大旗美地區歷年發放孕婦產檢乘車券近371人，佔總使用量約2%，發放金額近180萬元。以那瑪夏區為例，孕婦分別到旗山醫院、榮總、義大醫院的距離約為64、99、88公里，計程車資高達1650、2595、2585元，甲仙、六龜、杉林區也動輒近千元；林富寶直言「對偏鄉非常不公平，偏鄉地區應有更多補助！」例如衛生局推出原住民就醫交通補助，將茂林、桃源、那瑪夏區的孕婦產檢或生產，依不同距離，提出相異補助金額。

根據原住民醫療或社會福利資源使用交通費補助辦法，居住於原住民地區且領有孕婦健康手冊的女子不論是否為原住民籍，產檢和生產時距離醫院5公里以上未滿20公里、20公里以上未滿40公里、40公里以上，分別提供每次200、600、1000元補助；林富寶認為，社會局應比照衛生局，解決偏遠地區孕婦產檢的交通困境。

社會局長蔡宛芬表示，偏鄉地區確實受限醫療資源，需長程坐車至大型醫院，會再與衛生局討論，如何整合資源幫助偏鄉孕婦；社會局補充，偏鄉孕婦可選擇「公車式小黃」至旗山轉運站，轉乘社會局合作計程車隊，使用產檢乘車券至鄰近醫院，車資能因此降低；另衛生局補助產婦交通費，2項計畫符合資格者皆可同時申請。

高雄提供孕婦每趟產檢180元的計程車資補助，但偏鄉區的孕婦若搭車至最近的大型醫院，車費動輒上千元，民代直言「補助比例太低、極不公平」。記者宋原彰／翻攝
高雄提供孕婦每趟產檢180元的計程車資補助，但偏鄉區的孕婦若搭車至最近的大型醫院，車費動輒上千元，民代直言「補助比例太低、極不公平」。記者宋原彰／翻攝

原住民 孕婦 衛生局

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