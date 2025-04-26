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「為愛預備」失智家屬照顧訓練班 5月17日高雄靈糧堂登場

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導

面對失智症的挑戰，家庭往往需要的不只是知識，更是內在的力量與彼此的陪伴。瑞智社會福利基金會將於5月17日在高雄靈糧堂恩惠廳，舉辦「為愛預備：走在失智旅程中的家庭裝備」，為照顧者預備實用的工具、心靈的安慰與靈性的支持，讓愛不再孤單，讓照顧的路更有力量與盼望。

課程內容幫助失智家庭了解疾病發展與預備關鍵、提供實用照顧技巧與情緒調適策略、培養靈性照顧的能力，支持照顧者與家庭內在的平安與盼望。講者包括高雄靈糧堂主任牧師羅邦明、高雄長庚神經內科部副部主任張瓊之、嘉南療養院副院長歐陽文貞、瑞智基金會顧問、靈性關懷師劉亮馨和瑞智基金會執行長暨董事長徐文俊。

課程對象：

．失智者的家庭照顧者（不分新手或資深）

．醫療與照護相關工作者

．靈性關懷志工、教會團契成員

．關心失智症議題的社會大眾

●為愛預備─走在失智旅程中的家庭装備

時間：5月17日（六）08:30~16:30

地點：高雄靈糧堂恩惠廳（高雄市左營區文川路157號4樓）

報名：https://www.wisdom.org.tw/Activity_2.aspx?tid=159&no=178

面對失智症的挑戰，家庭往往需要的不只是知識，更是內在的力量與彼此的陪伴。瑞智社會福利基金會將於5月17日在高雄靈糧堂恩惠廳，舉辦「為愛預備：走在失智旅程中的家庭裝備」，為照顧者預備實用的工具、心靈的安慰與靈性的支持，讓愛不再孤單，讓照顧的路更有力量與盼望。圖／瑞智社會福利基金會提供
面對失智症的挑戰，家庭往往需要的不只是知識，更是內在的力量與彼此的陪伴。瑞智社會福利基金會將於5月17日在高雄靈糧堂恩惠廳，舉辦「為愛預備：走在失智旅程中的家庭裝備」，為照顧者預備實用的工具、心靈的安慰與靈性的支持，讓愛不再孤單，讓照顧的路更有力量與盼望。圖／瑞智社會福利基金會提供
「為愛預備─走在失智旅程中的家庭装備」講師陣容堅強，包括高雄靈糧堂主任牧師羅邦明、高雄長庚神經內科部副部主任張瓊之、嘉南療養院副院長歐陽文貞、高雄武昌真光教會主任牧師何宗杰、柯彩燕律師事務所律師柯彩燕、周傳久的高齡長照世界老師周傳久、瑞智基金會顧問、靈性關懷師劉亮馨、瑞智基金會執行長暨董事長徐文俊（依講課順序）。圖／瑞智社會福利基金會提供
「為愛預備─走在失智旅程中的家庭装備」講師陣容堅強，包括高雄靈糧堂主任牧師羅邦明、高雄長庚神經內科部副部主任張瓊之、嘉南療養院副院長歐陽文貞、高雄武昌真光教會主任牧師何宗杰、柯彩燕律師事務所律師柯彩燕、周傳久的高齡長照世界老師周傳久、瑞智基金會顧問、靈性關懷師劉亮馨、瑞智基金會執行長暨董事長徐文俊（依講課順序）。圖／瑞智社會福利基金會提供

主任 失智症 長庚

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