「為愛預備」失智家屬照顧訓練班 5月17日高雄靈糧堂登場
面對失智症的挑戰，家庭往往需要的不只是知識，更是內在的力量與彼此的陪伴。瑞智社會福利基金會將於5月17日在高雄靈糧堂恩惠廳，舉辦「為愛預備：走在失智旅程中的家庭裝備」，為照顧者預備實用的工具、心靈的安慰與靈性的支持，讓愛不再孤單，讓照顧的路更有力量與盼望。
課程內容幫助失智家庭了解疾病發展與預備關鍵、提供實用照顧技巧與情緒調適策略、培養靈性照顧的能力，支持照顧者與家庭內在的平安與盼望。講者包括高雄靈糧堂主任牧師羅邦明、高雄長庚神經內科部副部主任張瓊之、嘉南療養院副院長歐陽文貞、瑞智基金會顧問、靈性關懷師劉亮馨和瑞智基金會執行長暨董事長徐文俊。
課程對象：
．失智者的家庭照顧者（不分新手或資深）
．醫療與照護相關工作者
．靈性關懷志工、教會團契成員
．關心失智症議題的社會大眾
●為愛預備─走在失智旅程中的家庭装備
時間：5月17日（六）08:30~16:30
地點：高雄靈糧堂恩惠廳（高雄市左營區文川路157號4樓）
報名：https://www.wisdom.org.tw/Activity_2.aspx?tid=159&no=178
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