屏東青年實習津貼 最高9.4萬元

屏東縣政府首推屏青實習超有薪計畫，發放高中職、大專在校與應屆畢業青年最高1萬元實習津貼，實習後轉正可申請最高8萬4千元留任獎勵金，合計最高可領9萬4千元，展現產官學界聯手育才決心。

「現在就是要搶人」縣長周春米說，屏東現有多個產業園區招商，需要更多人才，企業做政府夥伴，政府做企業後盾，一起栽培願意留在屏東的孩子。

縣府擴大媒合實習平台，從薪資、獎勵金著手，15歲至29歲設籍屏東或屏東在校青年，實習滿160小時，就給予5000元實習津貼、最高1萬元。青年畢業後若獲實習企業留任，每月再給2000元獎勵金；符合青年穩定就業獎助金資格，每月可再領5000元，相當於每月為青年加薪7000元。

議員梁育慈說，縣府在這個黃金時期「出手」，對人才留縣會是很大幫助。議員陳揚說，屏東面臨高房價、低薪問題，透過實習助學生找到興趣，對接到學校所學及職場就業，能讓人才落地深耕。

勞青處長李雨蓁說，縣府月中向各企業募集實習職缺，10天超過20間企業響應，提供逾150個實習機會。並提供每家企業最高5000元的業師指導費，要求企業需依基本工資給薪，為實習青年投保勞保、就保及勞退金，且實習轉正薪資須達3萬301元以上。