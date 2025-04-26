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高雄螺絲92%銷美 民代籲助轉型

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導

台積電進駐高雄帶來產業轉骨契機，議員質疑經發局業務報告台積電占比高，對傳產螺絲扣件等業關心甚少，批重科技、輕傳產，尤其關稅戰來襲，岡山1500家業者、3萬5千名員工何去何從？經發局回應，將協助扣件業開發多元市場，最快下個月就會推專案。

經發局長廖泰翔強調，市府絕不會重科技、輕傳產，扣件產業是系統性問題，月初已與相關公會緊密聯繫，據觀察，供應鏈完整的大型螺絲扣件廠影響應不大，中小企業在美國通路議價能力相對弱，已主動對接中央各個專案，包含專案融資、低利貸款等。

台灣螺絲公會前理事長蔡圖晉建議央行放寬存款準備率，否則企業倒了，員工沒工作，就沒薪水領了，也盼央行和行政院、金管會銀行公會盡快達成共識，讓信用狀展延1年。更疾呼銀行別在此時抽銀根，不要增加回存的百分比，企業沒訂單、沒營收，又要被抽銀根，可能就要收攤了。

議員方信淵質詢表示，關稅戰來勢洶洶，國內傳統產業繃緊神經，經發局業務報告卻只著重高科技。台灣螺絲、螺帽等扣件產業對美出口占比達92%，如何分散市場很重要，他要求協助螺絲業者與中鋼協談降低鋼材價格、融資貸款、給予租稅優惠或減免、拓展海外通路、協助升級轉型。

廖泰翔說，將持續辦理課程協助升級轉型，提高螺絲生產精密度增加競爭力，另與外貿協會討論海外市場拓銷，最快這個月或下個月就會推出專案。

台積電 岡山 議員

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