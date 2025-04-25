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30位優秀教保、護理員表揚 感謝他們用愛支持心智障礙者

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
社團法人中華民國啟智協會今日舉辦「育智獎」頒獎，表揚30位優秀教保、護理人員，連同本屆至今已有792位傑出教保員和護理人員獲得表揚。圖／社團法人中華民國啟智協會提供
社團法人中華民國啟智協會今日舉辦「育智獎」頒獎，表揚30位優秀教保、護理人員，連同本屆至今已有792位傑出教保員和護理人員獲得表揚。圖／社團法人中華民國啟智協會提供

社團法人中華民國啟智協會今日舉辦「育智獎」頒獎，表揚30位優秀教保、護理人員，連同本屆至今已有792位傑出教保員和護理人員獲得表揚。協會表示，這些教保員和護理人員長年無怨無悔地照顧啟智機構中的心智障礙兒童及成人，經年累月懷著家人般的愛與投入支持心智障礙者，也用靈活的跨專業模式提供多元領域的服務。

「社團法人中華民國啟智協會」成立42年，是一個結合台灣公私立啟智機構共同推動心智障礙者福利服務的人民團體，目前協會共有108位團體會員，分佈在台灣各地，協會理監事們以「以人為中心」的核心精神，致力於協助服務使用者獲得優良的照顧和生活品質、著重啟智服務專業人才的訓練和文化傳承、也不斷向政府倡議修正相關制度和法規。

目前由「天主教德蘭啟智中心」楊美華主任擔任啟智協會第十三屆理事長。楊美華表示，啟智機構的教保與護理人員，面對服務使用者多元需求，需要面面俱到、能文能武，才能夠勝任各種挑戰，協會透過育智獎的方式，嘉勉第一線工作人員，也感謝所有得獎者不遺餘力的奉獻精神，使得心智障礙者福利服務更加完善。

此外，今年育智獎活動規劃了「畫出生命的色彩」心智障礙服務使用者畫展，期望促進社會對心智障礙者藝術展現的肯定，也讓更多人看見服務使用者充滿生命力的一面。本次畫展以「生命中的美好瞬間、深刻情感和璀璨夢想」為主題，邀請協會團體會員機構內的服務使用者參與，透過藝術的方式表達他們對生活的感悟與想像，展現獨特的生命視角。

社團法人中華民國啟智協會今日舉辦「育智獎」頒獎，表揚30位優秀教保、護理人員，連同本屆至今已有792位傑出教保員和護理人員獲得表揚。圖／社團法人中華民國啟智協會提供
社團法人中華民國啟智協會今日舉辦「育智獎」頒獎，表揚30位優秀教保、護理人員，連同本屆至今已有792位傑出教保員和護理人員獲得表揚。圖／社團法人中華民國啟智協會提供
社團法人中華民國啟智協會今日舉辦「育智獎」頒獎，表揚30位優秀教保、護理人員，連同本屆至今已有792位傑出教保員和護理人員獲得表揚。圖／社團法人中華民國啟智協會提供
社團法人中華民國啟智協會今日舉辦「育智獎」頒獎，表揚30位優秀教保、護理人員，連同本屆至今已有792位傑出教保員和護理人員獲得表揚。圖／社團法人中華民國啟智協會提供

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