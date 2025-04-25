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影／涉虐嬰托育中心遭爆原地改名重起爐灶 她承諾要啟動修法補漏洞

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
立委黃捷承諾推動修法填補托育機構審查機制弊病和漏洞。記者郭韋綺／翻攝
立委黃捷承諾推動修法填補托育機構審查機制弊病和漏洞。記者郭韋綺／翻攝

高雄市楠梓區某托嬰中心3年前因涉嫌虐嬰歇業，今天遭爆改名原地重起爐灶，引發社會譁然。立委黃捷在臉書發文，她5年前就踢爆過這家無良虐嬰機構，還被當時負責人楊女反告妨害名譽，獲不起訴，她承諾啟動修法填補托育機構審查機制弊病和漏洞。

黃捷表示，她在2020年擔任高雄市議員就曾踢爆這家原名「天使星托嬰中心」涉嫌虐嬰，包括讓幼兒乘坐不安全「螃蟹車」造成瘀青、燒燙傷、水泡，甚至使用發霉奶嘴、虐待員工、違法超收人數等行為。

黃捷說，事發後，負責人楊女對她提告妨害名譽，最後獲檢方不起訴，沒想到楊女改以丈夫名義原地重開托嬰中心，又涉及對幼童施以巴掌、將孩童當玩具甩動，甚至偽造文書、冒用托育人員身分，「真的非常無良」。

她說，社會局雖然第一時間勒令停業並重罰，如何防範這種鑽法律漏洞的黑心機構，她強調將會啟動修法，針對托育機構審查機制弊病補起漏洞。

托嬰 托育 黃捷

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