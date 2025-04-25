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高雄85大樓見攀高極限「冒險家」 外籍男高空拍照嚇人
1名疑似法國籍男子今天凌晨在網路社群IG上，貼出街景照片，竟是他攀爬上高雄85大樓頂端自拍，展現極限運動，令人吃驚。警方今天表示，85大樓頂樓未有侵入現象，將釐清男子的身分，通知到案說明。
男子以「street_vision」名稱的IG，以英文載明「實現夢想的攝影師及冒險家」，貼文及照片都是他在各國挑戰極限攀高畫面。
今天凌晨，這個IG帳號貼出的大樓頂端照片，經員警發現是正是高雄市85大樓，還可以看到高雄市展覽館和周遭大樓，令民眾質疑何時辦這項活動。
苓雅警分局得悉IG內容，訪查85大樓管委會，確認頂樓門窗並沒遭破壞，無法確定照片上的外籍男子何時上樓。
警方表示，當事人行為涉嫌違反刑法第185條第1項「以他法致生往來之危險者」，可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，也可能涉及刑法第306條第1項「無故侵入他人住宅、建築物」可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。
警方將釐清當事人身分後，通知到案說明，並呼籲民眾從事挑戰運動，務必遵守相關法律，切勿罔顧自身及他人安全而觸法。
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