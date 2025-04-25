快訊

紐西蘭液態乳零關稅來台 鮮乳仍貴爆？4成利潤流入這些人口袋

美中貿易談判進行中？川普脫口「今早已開會」 陸外交部再打臉

台62線車禍！小貨車疑自撞翻覆摔爛 司機下半身粉碎性骨折

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄85大樓見攀高極限「冒險家」 外籍男高空拍照嚇人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
IG網路社群出現1名外籍男子攀爬上高雄85大樓，畫面令人吃驚。圖／翻攝自IG社群
IG網路社群出現1名外籍男子攀爬上高雄85大樓，畫面令人吃驚。圖／翻攝自IG社群

1名疑似法國籍男子今天凌晨在網路社群IG上，貼出街景照片，竟是他攀爬上高雄85大樓頂端自拍，展現極限運動，令人吃驚。警方今天表示，85大樓頂樓未有侵入現象，將釐清男子的身分，通知到案說明。

男子以「street_vision」名稱的IG，以英文載明「實現夢想的攝影師及冒險家」，貼文及照片都是他在各國挑戰極限攀高畫面。

今天凌晨，這個IG帳號貼出的大樓頂端照片，經員警發現是正是高雄市85大樓，還可以看到高雄市展覽館和周遭大樓，令民眾質疑何時辦這項活動。

苓雅警分局得悉IG內容，訪查85大樓管委會，確認頂樓門窗並沒遭破壞，無法確定照片上的外籍男子何時上樓。

警方表示，當事人行為涉嫌違反刑法第185條第1項「以他法致生往來之危險者」，可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，也可能涉及刑法第306條第1項「無故侵入他人住宅、建築物」可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

警方將釐清當事人身分後，通知到案說明，並呼籲民眾從事挑戰運動，務必遵守相關法律，切勿罔顧自身及他人安全而觸法。

IG網路社群出現1名外籍男子攀爬上高雄85大樓，畫面令人吃驚。圖／翻攝自IG社群
IG網路社群出現1名外籍男子攀爬上高雄85大樓，畫面令人吃驚。圖／翻攝自IG社群

IG 頂樓

延伸閱讀

高雄某大學傳學生陳屍宿舍 隔壁寢室同學幫送包裹開門嚇傻

高雄某大學驚傳學生陳屍宿舍 母親到場哀號痛哭

高雄鼓山建築工地挖破瓦斯管線 及時關閥門止漏

國民黨426上凱道韓國瑜要參加 柯志恩邀高雄鄉親北上相挺

相關新聞

影／涉虐嬰托育中心遭爆原地改名重起爐灶 她承諾要啟動修法補漏洞

高雄市楠梓區某托嬰中心3年前因涉嫌虐嬰歇業，今天遭爆改名原地重起爐灶，引發社會譁然。立委黃捷在臉書發文，她5年前就踢爆過...

高雄85大樓見攀高極限「冒險家」 外籍男高空拍照嚇人

1名疑似法國籍男子今天凌晨在網路社群IG上，貼出街景照片，竟是他攀爬上高雄85大樓頂端自拍，展現極限運動，令人吃驚。警方...

高雄鳳山水溝修補「瀝青一個月未乾」 里長批豆腐渣工程

高雄市鳳山區一處水溝內部因牆面纜線穿越，結構破損後產生凹陷，水利局緊急修補後使用「常溫瀝青」修補路面，但沒想到該處因鄰近...

高雄偏鄉輪椅學生找不到無障礙計程車 上學就醫困難多

高雄市在求學階段的身障兒童共2399人，平時多靠輪椅通行上下學，但多名家長抱怨平時無法預約無障礙通用計程車，市府雖已建立...

百年溫泉村注入當代表情 四重溪溫泉公開招募駐村設計師

屏東縣政府勞青處與屏東青年旅創基地規畫「114年四重溪溫泉村設計共創計畫」，邀請對場域轉化、體驗設計與文化敘事等議題有熱...

馬祖追淚追星限200人

馬祖海域今年藍眼淚大爆發，出現時間早、密度高，加上春季天氣穩定，觀賞條件佳。連江縣政府結合藍眼淚與滿天星空兩大自然奇觀，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。