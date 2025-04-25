高雄鳳山水溝修補「瀝青一個月未乾」 里長批豆腐渣工程

高雄市鳳山區一處水溝內部因牆面纜線穿越，結構破損後產生凹陷，水利局緊急修補後使用「常溫瀝青」修補路面，但沒想到該處因鄰近餐廳，路面長期受潮下，瀝青遲遲未乾，甚至呈現鬆散狀，導致用路人頻頻滑倒，里長痛批是豆腐渣工程；水利局緊急調派工班改善，後續將檢討修補材料與施工方式，防止類似情形再度發生。

「柏油路鋪了一個多月竟然不會，根本是豆腐渣工程！」鳳山區文衡里長洪啟修表示，當地文德路91號前方的水溝日前發現掏空下陷，市府修理後鋪設瀝青，卻遲遲未乾，腳輕輕一踏就呈現鬆散狀，已有路過的行人、機車滑倒，質疑市府草率做工，事後未驗收，宛如建築物的豆腐渣，造成民眾困擾。

水利局表示，該處水溝牆因遭不明廢棄纜線穿越致使結構破損，為維護排水功能和用路人安全，今年2月20日施作溝牆封填修復作業，局部以「常溫瀝青」進行路面修補，今日接獲民眾反映鋪面鬆散，已緊急調派工班前往現場改善，後續亦將檢討修補材料與施工方式，以防類似情形再度發生。

水利局解釋，常溫瀝青為常見的小面積緊急修補材料，施工較便捷，但黏結性、耐久性相較熱拌瀝青略遜，若施工期間因基底潮濕、壓實不足，或後續持續受潮，可能導致鋪面鬆散；事發處因鄰近餐飲業者，現場可能易有污水或洗滌水未妥善排除，導致路面長期潮濕、影響瀝青穩定性，將同步檢討排水狀況，視需要涉法改善，並納入後續加強養護管理。