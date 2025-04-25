高雄偏鄉輪椅學生找不到無障礙計程車 上學就醫困難多

高雄市在求學階段的身障兒童共2399人，平時多靠輪椅通行上下學，但多名家長抱怨平時無法預約無障礙通用計程車，市府雖已建立「愛接送」預約通用計程車服務網，採APP線上預約，但該系統範圍未涵蓋全市19個偏鄉行政區，且身障生上下學時段常遭其他預約排擠，導致無車可搭，甚至有業者會胡亂加價收費。

「輪椅兒童無車可搭，市府看見這群孩子了嗎？」市議員黃彥毓日前接獲民眾陳情，該民眾的孩子罹患罕病而多重障礙，平時靠輪椅通行，不希望孩子長期被關在家裡，應讓在有限的歲月裡盡量外出走動，但全市復康巴士、長照計程車經常額滿無法使用，她試圖預約通用計程車也無果，只能私下靠親友介紹預約，但業者都會胡亂加價收費。

高市交通局建立「愛接送」預約式通用計程車服務網，民眾使用APP線上預約通用無障礙計程車，採按表收費，但目前服務範圍僅在楠梓、左營、鼓山、三民等19個行政區，未包涵原縣區19個行政區；黃彥毓表示，高市0至18歲身心障礙兒童共4087人，其中通學期（6至15歲）達2399人，許多住在偏鄉的身障兒童要通學、復健就醫卻無法叫車。

目前「愛接送」服務網有2間特約車隊，分別是台灣好客來車隊、皇冠大車隊。黃彥毓表示，市府從未公開2間車隊實際投入車輛數和出勤率，經家長實測，系統派車優先順序不透明，輪椅兒蕫常在通學時段遭其他預約排擠，該系統缺乏「高需求」調度規則，例如在固定時段、重複性高的通學時間，應優先提供給身障孩童預約。

社會局長蔡宛芬表示，高市府定期舉辦身心障礙者權益保障推動小組會議，近期會議在4月28日，交通、教育、社會等部會將共同討論研擬改善方案。社會局表示，身障學生就學交通由教育局提供工具，如無法備有交通工具，可以介接現有交通服務，如需預約復康巴士，學校會協助向教育局提出，再介接交通局派車接送。

交通局表示，「愛接送」APP是由中央輔導地方建置，六都服務內容、模式皆一致，無法由市府做更改，會持續建議中央新增更多行政區，全市的通用計程車隊依規定都會配合接縙服務，市府會持續鼓勵更多通用計程車投入服務；目前全市通用計程車禁止向民眾加收「輪椅費」，民眾可紀錄車牌向交通局舉發。