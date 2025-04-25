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百年溫泉村注入當代表情 四重溪溫泉公開招募駐村設計師

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
茴香戀戀是四重溪唯一設有男女裸湯的大眾池。圖／屏東青年旅創基地提供
茴香戀戀是四重溪唯一設有男女裸湯的大眾池。圖／屏東青年旅創基地提供

屏東縣政府勞青處與屏東青年旅創基地規畫「114年四重溪溫泉村設計共創計畫」，邀請對場域轉化、體驗設計與文化敘事等議題有熱情創作者，進駐四重溪溫泉村，攜手在地業者，為百年溫泉村注入當代表情。

四重溪溫泉從日治時期即與關子嶺、草山（今陽明山）、北投並列為台灣四大名湯，以溫潤純淨的泉質聞名，超過百年歷史積累，使四重溪擁有深厚文化底蘊。

讓百年溫泉村在傳統與創新間找到新的連結與可能，勞青處與屏東青年旅創基地推動「114年四重溪溫泉村設計共創計畫」，邀請品牌設計、空間設計、策展藝術、互動體驗等不同領域創作者，與四間在地溫泉旅宿合作，重新想像泡湯可能。

勞青處長李雨蓁說，泡湯不只能療癒身體，打開與地方的關係，成為感知土地、重塑文化的媒介。透過四重溪屏東青年旅創基地，讓設計走入溫泉和生活，期能讓地方煥發新意。

參與共創的四家溫泉業者都別具特色。四重溪唯一設有男女裸湯大眾池的茴香戀戀會館，期待透過設計優化裸湯與休憩空間的動線與舒適度，重新打造泡湯氛圍。

四重溪老字號旅宿洺泉溫泉旅館，聚焦於活化旅館外的大眾池與周邊腹地，打開更多互動與停留的可能。

帶有昭和澡堂風貌清泉日式溫泉館則保留完整建築風格，期望以日式庭園與場域故事，打造沉浸式的文化泡湯體驗。

剛完工、即將試營運「汩汩和苑」以現代日式美學為核心，開放湯屋、茶室、酒吧、選物店等空間，邀請創作者策劃一系列生活策展式體驗，讓旅人不只是住宿，而是慢慢過日子，品味在地生活。

汩汩和苑董事長李世棟說，溫泉村共創計畫最吸引人的地方，是不僅單向設計輸入，透過駐村生活、一起討論、一起試做，從地方出發，發展出有創意又能落地空間與體驗。

勞青處指出，獲選設計師在2025年7月7日至7月31日駐村於四重溪，並獲7萬元獎金、免費住宿、工作空間、旅平險，與最高10萬元製作補助費。凡年滿18歲的本國人士或具合法工作簽證的外國人士，具品牌設計、空間設計、策展藝術、體驗設計、互動媒體等相關經驗者皆可申請。

報名即日起至2025年5月16日下午17點，有興趣的人請將申請文件（PDF，含個人簡介、作品集、初步規畫構想）與完整作品集，寄至info.launcherlab@gmail.com，信件標題請註明：「114 年四重溪溫泉村設計共創計畫申請」。 詳情請至屏東青年旅創基地臉書專頁查詢簡章。屏東青年旅創基地臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100057341503769&locale=zh_TW

清泉溫水池期待打造沉浸式的文化泡湯體驗。圖／屏東青年旅創基地提供
清泉溫水池期待打造沉浸式的文化泡湯體驗。圖／屏東青年旅創基地提供
洺泉旅館希望大眾池可以有更多互動。圖／屏東青年旅創基地提供
洺泉旅館希望大眾池可以有更多互動。圖／屏東青年旅創基地提供
邀請創作者實地進駐四重溪為百年溫泉村開啟全新篇章。圖／屏東青年旅創基地提供
邀請創作者實地進駐四重溪為百年溫泉村開啟全新篇章。圖／屏東青年旅創基地提供
剛完工的汩汩邀請創作者策劃一系列生活策展式體驗。圖／屏東青年旅創基地提供
剛完工的汩汩邀請創作者策劃一系列生活策展式體驗。圖／屏東青年旅創基地提供

屏東縣政府 溫泉旅館 設計師

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