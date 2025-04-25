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高雄車站變露天KTV 遊客傻眼

聯合報／ 記者宋原彰石秀華／高雄報導

造價逾35億元的高雄車站「雲朵天棚」年初開放使用，大面積植栽的綠樹和新闢的自行車道，吸引遊客駐足；但日前竟有民眾晚上自帶卡拉OK高歌，影響周遭安寧及遊客觀感，民代訝異竟有人把天棚當自家卡拉OK舞台，要求市府嚴加稽查，環保局指若分貝數超標，最高可開罰3萬元。

環保局表示尚未接獲車站噪音陳情，但民眾在公共場所使用擴音設施若超過噪音管制標準，限10分鐘內改善，複查仍超標，依法可裁處3千元至3萬元罰鍰。

三民第一警分局表示，經蒐證如有製造噪音影響民眾安寧情形，可依社會秩序維護法第72條第3款開罰6000元以下罰鍰。

高雄車站歷經20年改建，車站上方的雲朵天棚成為最大亮點，不料年初啟用後狀況不少，除衍生遊民、垃圾等問題，近日更有民眾自帶卡拉OK高歌。議員張博洋接獲投訴，有女子23日晚間8時許在天棚涼亭播音樂高歌，現場秒變露天KTV；「把公家當自家卡拉OK舞台，太過放鬆了」。

有民眾嘆，高雄車站為國際級車站，卻被搞成這樣，也有民眾笑是「車站版的大港開唱」。張博洋說，過去天棚曾發生棄置嬰兒車長達1個月，如今又有民眾自備音響高歌，顯見管理不足，主管機關應設立明確規範和罰則，避免類似情形重演。

噪音 環保局 高雄車站

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