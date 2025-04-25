高雄河堤公園步道 毀損半年還沒修

有「高雄小天母」稱譽的三民區河堤社區，去年因山陀兒颱風侵襲，公園步道嚴重毀損，半年仍未修復，有民眾摔傷。居民反映，步道搭配河堤親水廊道改善工程一併修護，相關工程卻流標因而延宕，民代認為步道修護不該遙遙無期，水利局回應，此案辦理決標作業中，預計5月底前開工。

河堤公園位在河堤路西側河岸，面積約0.5517公頃，周圍生活機能豐富，自成商圈，吸引許多外國人士居住，贏得「高雄小天母」稱號。但半年前山陀兒颱風肆虐，公園步道損壞，尤以裕誠路至明誠路段間長達200公尺的光興街最嚴重，至今仍可看到巨大樹根外露、地面隆起如波浪，甚至有整塊水泥磁磚因樹木傾倒而掀爆。

當地居民表示，損壞的步道設有機車格，本月上旬有人要把機車牽出時，因天色昏暗沒注意到後方是坑洞，連人帶車摔倒，只能自認倒楣。

另有居民說，步道原訂搭配愛河河堤親水廊道水環境改善計畫第二期工程一起進行，不料工程流標，修復進度也卡關近半年，「大家很不方便，應趕快修理」。

水利局表示，愛河河堤親水廊道水環境改善工程正辦理決標作業中，預計5月底前開工，屆時將全面整平水岸步道，讓機車退出人行道，打造成帶狀人行空間。

不過有民眾指河堤公園的愛河經常混濁且散發惡臭，像大水溝，「誰敢去玩水」，水利局應先改善水質。

水利局回應，親水廊道改善工程主要降低河堤高度，讓民眾更容易親水，「並不是要讓人下去愛河玩水」。

議員張博洋認為，此案水利局應該分階段處理，優先改善水質與步道安全，尤其是受颱風毀損的部分。不該因為工程流標就無限期延宕，此外也應與在地居民加強溝通，把進度透明公開，「打造親水空間不是只靠工程圖說，要讓居民真的願意親近，才是成功的改造」。