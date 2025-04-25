快訊

台南地牛翻身！ 上午6時10分東山規模4.1淺層地震 最大震度4級

超扯！檢調搜索「不小心」帶走重要公文 宜蘭領罷免連署書只剩1天

今明濕涼不排除劇烈天氣 吳德榮：周日好轉 下周一再有鋒面快閃

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄河堤公園步道 毀損半年還沒修

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
去年10月山陀兒颱風侵襲，高雄市三民區河堤公園步道因樹木倒塌導致部分地坪破損，至今仍未修復。記者王勇超／攝影
去年10月山陀兒颱風侵襲，高雄市三民區河堤公園步道因樹木倒塌導致部分地坪破損，至今仍未修復。記者王勇超／攝影

有「高雄小天母」稱譽的三民區河堤社區，去年因山陀兒颱風侵襲，公園步道嚴重毀損，半年仍未修復，有民眾摔傷。居民反映，步道搭配河堤親水廊道改善工程一併修護，相關工程卻流標因而延宕，民代認為步道修護不該遙遙無期，水利局回應，此案辦理決標作業中，預計5月底前開工。

河堤公園位在河堤路西側河岸，面積約0.5517公頃，周圍生活機能豐富，自成商圈，吸引許多外國人士居住，贏得「高雄小天母」稱號。但半年前山陀兒颱風肆虐，公園步道損壞，尤以裕誠路至明誠路段間長達200公尺的光興街最嚴重，至今仍可看到巨大樹根外露、地面隆起如波浪，甚至有整塊水泥磁磚因樹木傾倒而掀爆。

當地居民表示，損壞的步道設有機車格，本月上旬有人要把機車牽出時，因天色昏暗沒注意到後方是坑洞，連人帶車摔倒，只能自認倒楣。

另有居民說，步道原訂搭配愛河河堤親水廊道水環境改善計畫第二期工程一起進行，不料工程流標，修復進度也卡關近半年，「大家很不方便，應趕快修理」。

水利局表示，愛河河堤親水廊道水環境改善工程正辦理決標作業中，預計5月底前開工，屆時將全面整平水岸步道，讓機車退出人行道，打造成帶狀人行空間。

不過有民眾指河堤公園的愛河經常混濁且散發惡臭，像大水溝，「誰敢去玩水」，水利局應先改善水質。

水利局回應，親水廊道改善工程主要降低河堤高度，讓民眾更容易親水，「並不是要讓人下去愛河玩水」。

議員張博洋認為，此案水利局應該分階段處理，優先改善水質與步道安全，尤其是受颱風毀損的部分。不該因為工程流標就無限期延宕，此外也應與在地居民加強溝通，把進度透明公開，「打造親水空間不是只靠工程圖說，要讓居民真的願意親近，才是成功的改造」。

山陀兒颱風 愛河 水利局

延伸閱讀

赴日本大阪舉辦推介會 高市觀光局：讓世界看見高雄

高雄團訪北九州市 林欽榮：智慧城市等領域互學共榮

台南安平水資源回收中心 獲認證環教設施場所

林佳龍出訪史瓦帝尼 見證戰略儲油槽工程啟動

相關新聞

高雄河堤公園步道 毀損半年還沒修

有「高雄小天母」稱譽的三民區河堤社區，去年因山陀兒颱風侵襲，公園步道嚴重毀損，半年仍未修復，有民眾摔傷。居民反映，步道搭...

馬祖追淚追星限200人

馬祖海域今年藍眼淚大爆發，出現時間早、密度高，加上春季天氣穩定，觀賞條件佳。連江縣政府結合藍眼淚與滿天星空兩大自然奇觀，...

高雄車站變露天KTV 遊客傻眼

造價逾35億元的高雄車站「雲朵天棚」年初開放使用，大面積植栽的綠樹和新闢的自行車道，吸引遊客駐足；但日前竟有民眾晚上自帶...

赴日本大阪舉辦推介會 高市觀光局：讓世界看見高雄

2025日本大阪萬國博覽會登場，為行銷高雄觀光，高雄市觀光局長高閔琳率團前往日本大阪，並舉辦高雄國際觀光推介會，打造高雄...

台積電宣布高雄設廠 地區人口差異大遭議員批：市府不能畫餅充飢

台積電宣布高雄設廠4年多，議員黃紹庭追查發現，北高雄人口增加1.6萬人、南高雄人口減少2.1萬多人，台積電3座廠可創造3...

屏東看海美術館請「怪獸代班」 遊客驚呼狂拍照打卡

屏東縣政府看海美術館首次推出全戶外展覽「怪獸代班」，由過去戶外軟性雕塑作品，包括日本藝術家花房櫻「擁抱貓」在內9件作品，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。