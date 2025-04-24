赴日本大阪舉辦推介會 高市觀光局：讓世界看見高雄

2025日本大阪萬國博覽會登場，為行銷高雄觀光，高雄市觀光局長高閔琳率團前往日本大阪，並舉辦高雄國際觀光推介會，打造高雄（Kaohsiung, Takao)成日本旅遊最新關鍵字。觀光局指出，近60位高雄觀光業者及農業局組成「高雄國際觀光隊」，以B2B交流與沉浸式體驗介紹台灣，引領百餘日本關西地區旅遊業及媒體深入認識高雄魅力。

高雄市政府觀光局22日在大阪威斯汀酒店（The Westin Osaka）舉行高雄國際觀光推介會，外交部駐大阪辦事處、大阪觀光局、交通部觀光署駐大阪辦事處、日本台灣商會聯合總會、日本旅行業協會（JATA）、JTB、日本旅行（NTA）等單位，吸引百餘關西地區的航空、旅遊及媒體共襄盛舉。

觀光局長高閔琳表示，此次組「高雄國際觀光隊」赴日推廣，並以日本流行語「界隈」（kaiwai）為行銷主軸，讓高雄觀光進入日本Z世代的旅遊社群話題圈，傳遞「擁有共同興趣的圈子」的意涵，深耕日本旅遊市場。

推介會上，展示高雄自由行、小團體、教育修學旅行、獎勵旅遊、銀髮族、MICE會展、郵輪旅遊等項多元行程，並搭配觀光業者進行B2B商談會。吸引大阪知名YouTuber「ABlin」，以及擁有近百萬人次訂閱的日本Youtuber海老原まよい、大胃王豆芽小哥等人到場。

外交部駐大阪辦事處副參事劉拓表示，高雄被稱為台灣的大阪，盛產美味水果及特色美食，而且高雄與大阪人一樣直爽熱情、有濃厚人情味。