快訊

「沒給自己留餘地」習近平決意硬摃美國 外媒：川普恐須先打電話

只為入鏡拍照！阿里山「鏡頭君」清晨遭襲擊 年輕人夜衝轉鏡頭還比YA

涉嫌收錢包庇非法業者濫倒廢土 3警1稽查員收押禁見

高雄團訪北九州市 林欽榮：智慧城市等領域互學共榮

中央社／ 高雄24日電
高雄市副市長林欽榮（前右3）近日率團拜會日本北九州市政府，了解北九州產學合作及智慧領域發展。（高雄市政府提供）中央社
高雄市副市長林欽榮（前右3）近日率團拜會日本北九州市政府，了解北九州產學合作及智慧領域發展。（高雄市政府提供）中央社

高雄市副市長林欽榮近日率團拜會日本北九州市政府，了解北九州產學合作及智慧領域發展。林欽榮表示，未來雙方有共識在智慧城市、觀光文化等多元領域深化夥伴關係，攜手邁向永續城市願景。

林欽榮一行拜會日本北九州市政府，北九州市長武內和久表示，期盼未來在半導體、經濟產業及觀光領域與高雄進行交流，建立良好合作夥伴關係。

此外，林欽榮也率隊參訪北九州學術研究園區（KSRP－Kitakyushu Science and Research Park），此園區是北九州市政府與產學研合作的重要平台，其下轄產學推進機構（FAIS）作為園區管理單位。

林欽榮表示，因應台積電及高科技產業落地高雄帶動人才需求，高市府與國內陽明交大、清大及在地高雄等多所頂尖大學合作，打造國家重點領域校際研教園區，藉此行深度了解北九州投入資源發展產學研究城的遠見。

林欽榮說，盼透過此次交流，後續更深化與北九州在智慧城市、產業、文化觀光等領域合作方向，並促成台日雙方在智慧城市與產研合作互學共榮。

高市府團隊此行也參訪FAIS下的智慧型機器人團隊，此團隊長期參與世界機器人大賽等國際賽事，曾榮獲6次世界冠軍，近年將AI、低耗能晶片與機器人整合應用於長者照護、服務、災害救援等場域，展現北九州在此領域堅強實力。

團隊 日本 林欽榮

延伸閱讀

韓國「神級雞湯」插旗高雄！未開幕先轟動 「廣藏一隻雞」店址、菜單曝光 點套餐經典通吃只要520元

高雄站前第一環圈都更招商啟動 總投資逾60億元

影／危險！高雄學童車潮中通學 求畫人行道卡在道路有私地

中正高工運動場變更商業區在地反彈 民代提出解套方式

相關新聞

赴日本大阪舉辦推介會 高市觀光局：讓世界看見高雄

2025日本大阪萬國博覽會登場，為行銷高雄觀光，高雄市觀光局長高閔琳率團前往日本大阪，並舉辦高雄國際觀光推介會，打造高雄...

台積電宣布高雄設廠 地區人口差異大遭議員批：市府不能畫餅充飢

台積電宣布高雄設廠4年多，議員黃紹庭追查發現，北高雄人口增加1.6萬人、南高雄人口減少2.1萬多人，台積電3座廠可創造3...

屏東看海美術館請「怪獸代班」 遊客驚呼狂拍照打卡

屏東縣政府看海美術館首次推出全戶外展覽「怪獸代班」，由過去戶外軟性雕塑作品，包括日本藝術家花房櫻「擁抱貓」在內9件作品，...

屏東老年人口突破21％！周春米推「高齡藥局」友善政策

屏東縣老年人口已突破21％，邁入超高齡社會，屏東縣長周春米今宣布，攜手社區藥局推動高齡友善政策，努力邁向「在地安老、健康...

超噁心！高科大學平價牛肉麵「小強」加料 客人吃一半：快吐了

高科大建工校區附近一家平價實惠的牛肉麵爆發食安疑慮，有人點一碗牛肉麵，快吃完才在碗底看見一隻疑似小蟑螂的昆蟲，當下感受「...

台南辦「AI智慧大工廠論壇」黃偉哲見證AI快速改變人類

2025年「AI智慧大工廠論壇」今天在大台南會展中心舉辦，探討「產官兩界如何借力AI，賦能南台灣產業創新發展」。市長黃偉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。