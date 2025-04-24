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台積電宣布高雄設廠 地區人口差異大遭議員批：市府不能畫餅充飢

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員黃紹庭要求市府要落實「南IC北台積」當發展核心，更希望台積電到亞灣設廠。記者徐白櫻／翻攝
高市議員黃紹庭要求市府要落實「南IC北台積」當發展核心，更希望台積電到亞灣設廠。記者徐白櫻／翻攝

台積電宣布高雄設廠4年多，議員黃紹庭追查發現，北高雄人口增加1.6萬人、南高雄人口減少2.1萬多人，台積電3座廠可創造3.6萬個就業人口，市府曾誇口5G AIoT創新園區一年產值1200億元，但4年共僅575億元，南高根本沒有半導體產業，所以人口持續減少。黃紹庭說，市府不能再畫餅充飢，南高雄的IC設計產業要加強，也希望台積電進駐亞灣，創造就業機會。

經發局長廖泰翔回應，市府一直持續為台積電發展找土地，亞灣適合不適合還要看地目與產權，會一併納入內部討論。

高市議會今天進行財經部門質詢，議員黃紹庭指出，產業決定人口移動，他依據南北共10個行程區的人口增減觀察，2021年至2025年，北高雄人口共增加1萬6千餘人，反觀南高雄，人口減少2.1萬多人。

議員黃紹庭指出，楠梓產業園區、仁武產業園區、橋頭產業園區及白埔產業園區都集中北高雄，台積電P1廠至P3廠約可創造3萬6千個工作機會，北高雄的半導體產業都是高產能且高產值，產生人口移動效應。

「南高雄完全沒有半導體產業，否則人為何要走？」黃紹庭說，亞灣的規畫都不是產業，4前年市府喊5G AIoT，後來講亞灣1.0及亞灣2.0，2021年副市長羅達生說亞灣可以創造1200億元產值，但4年共575億元，數字統計還令人質疑。

黃紹庭強調，市府要以「南IC、北台積」當發展核心，經濟部去年已在高雄成立IC設計研發培育中心，IC設計是半導體供應鏈上游產業，需要工程師、員工，才能真正為南高雄創造產值。此外，希望經發局盤點亞灣土地，讓台積電到亞灣設廠。

台積電宣布高雄設廠4年，產業影響人口移動，南北高雄人口增減讓議員黃紹庭感到憂心。記者徐白櫻／翻攝
台積電宣布高雄設廠4年，產業影響人口移動，南北高雄人口增減讓議員黃紹庭感到憂心。記者徐白櫻／翻攝
高市議員黃紹庭說，在台積電宣布投資高雄後，南北高雄人口差異大，希望市府加強南高雄產業發展。圖／議員黃紹庭提供
高市議員黃紹庭說，在台積電宣布投資高雄後，南北高雄人口差異大，希望市府加強南高雄產業發展。圖／議員黃紹庭提供

半導體 台積電 黃紹庭

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