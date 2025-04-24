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屏東看海美術館請「怪獸代班」 遊客驚呼狂拍照打卡
屏東縣政府看海美術館首次推出全戶外展覽「怪獸代班」，由過去戶外軟性雕塑作品，包括日本藝術家花房櫻「擁抱貓」在內9件作品，4月25日至7月27日在海口港海堤展出。近日施工團隊趁著好天氣安裝測試，9隻怪獸全員就位，宛如萌獸樂園，遊客提前拍照打卡，直呼賺到了！
屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，看海美術館正進行消防及空調改善工程，暫停室內展覽，屏東縣政府召回過去戶外軟性雕塑作品，包括花房櫻「擁抱貓」、阿部有加「貪食兔」與「不思議海世界」、鮫島大輔「鐵道Flatball」、山内庸資「風城的女孩和貓」；台灣藝術家Alan Hong「風的寓言」與「阿Q」、阿咧「書鴨」與「北海小精靈」等，共9件軟性雕塑作品重磅回歸。
傳播處提醒，充氣作品展示受天氣條件影響，風力若過大，代班怪獸們會請假或提早下班，前往參觀請留意展覽資訊。現場怪獸補給站獨家販售藝術家授權台灣限定周邊商品，提供看海美術館限定咖啡、消暑冷飲、大家最愛的小黃科長雞蛋糕，都歡迎體驗。
傳播處說，怪獸代班戶外展覽從4月25日展至7月27日止，歡迎大家把握機會前往看展。
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