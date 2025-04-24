屏東美術館請「怪獸代班」 遊客驚呼狂拍照打卡

屏東車城看海美術館因工程暫停室內展覽，25日起推出全戶外展「怪獸代班」，在海口港海堤展出「擁抱貓」等9隻超人氣怪獸，日前全員集合測試安裝，遊客嗨喊賺到。

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天發布新聞稿表示，縣府在看海美術館首次推出全戶外展覽「怪獸代班」，展出過去戶外軟性雕塑作品，近日施工團隊趁好天氣安裝測試，9隻怪獸全員就位，宛如萌獸樂園，吸引遊客提前拍照打卡，現場驚呼連連、嗨喊「賺到了」。

傳播處表示，看海美術館正進行消防及空調改善工程，暫停室內展覽，因此召回過去戶外軟性雕塑作品，包括日籍藝術家花房櫻「擁抱貓」、阿部有加「貪食兔」與「不思議海世界」、鮫島大輔「鐵道Flatball」、山內庸資「風城的女孩和貓」；台灣藝術家Alan Hong「風的寓言」與「阿Q」、阿咧「書鴨」與「北海小精靈」等，共9件軟性雕塑作品重磅回歸。

傳播處提醒，充氣作品展示受天氣條件影響，風力若是過大，代班怪獸們會「請假」或「提早下班」，前往參觀須留意相關展覽資訊。另外，現場怪獸補給站獨家販售藝術家授權台灣限定周邊商品，提供看海美術館限定咖啡、消暑冷飲、小黃科長雞蛋糕。

傳播處提及，「怪獸代班」戶外展覽自4月25日至7月27日，在海口港海堤展出，展覽資訊可至屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書（Facebook）、落山風之吹風看海地臉書，或「怪獸代班」官網（https://www.amazing-pingtung.com/temp-monster） 查詢。