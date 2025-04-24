最棒母親節禮物 高雄菲籍母得兒捐腎獲重生

高雄一名菲律賓籍的母親娜娜近日獲得最棒的母親節禮物，她接受兒子捐腎，終於結束飽受腎臟疾病之苦的生活。高醫團隊說，器官移植不僅是高端醫療技術，更是一份深沉的愛。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天舉辦「母親節前夕最無價的禮物-高醫器官移植團隊傳承愛」記者會，會中分享2位母親獲得此生最棒的母親節禮物。

娜娜30年前從菲律賓嫁到台灣，10年前歷經喪夫之痛，近年她飽受腎臟疾病纏身之苦。在高醫醫療團隊治療建議中，娜娜與孩子們選擇進行活體腎臟移植手術，小兒子捐出一顆腎臟讓娜娜獲得重生。

另一名母親黃媽媽長期陪伴罹患肝硬化的兒子洗腎，近日她兒子換得大愛受贈機會，獲得重生。

黃媽媽的兒子長期飽受肝硬化病併發症之苦，近日透過大愛捐贈得來嶄新人生。黃媽媽說，自己終於不用再擔心兒子，過去每週兒子都要到醫院抽腹水，腹水導致腹部腫脹，讓人非常心疼。

黃媽媽說，自己已失去過一個兒子，不願再來一次喪子之痛。兒子獲得大愛受贈的機會，捐贈者小明經歷嚴重車禍，身體承受了相當大的創傷，小明的心臟、肝臟、腎臟、胰臟及眼角膜，已分享到台灣各地造福數個病人與家庭。

高醫副院長陳芳銘表示，器官捐贈最感謝的是所有大愛或活體器官的捐贈者及捐贈者的家屬，他們的奉獻是這個世界上最偉大的行為之一。對於醫療人員來說，生命的延續不僅是醫學的奇蹟，更是對人類無私愛心的禮讚。

高醫移殖中心主任張文燦表示，高醫在器官移植醫學上一直努力不懈，在各項器官移植手術的成績皆獲得肯定，尤其更能提供高品質的活體肝臟及腎臟移植手術。每一位捐贈者的大愛不僅是在延續生命，更是為這個社會播下希望的種子，傳遞無私的愛。