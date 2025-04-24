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連江縣鄉政座談 東引鄉民盼強化貨運

中央社／ 連江縣24日電
連江縣政府24日在東引鄉舉辦鄉政座談，縣長王忠銘（前中）率領局處首長出席，與東引鄉長林德建（前左2）、鄉代會主席陳子驎（前左1）等交換意見。中央社
連江縣政府24日在東引鄉舉辦鄉政座談，縣長王忠銘（前中）率領局處首長出席，與東引鄉長林德建（前左2）、鄉代會主席陳子驎（前左1）等交換意見。中央社

連江縣政府今天於東引鄉舉辦鄉政座談，聚焦海廢保麗龍堆積汙染環境、民生物資運輸困難等議題；連江縣長王忠銘表示，不會放棄任何夥伴，但盼各鄉協助縣府施政。

東引鄉公所於會中提案指出，東引位處偏遠，民生物資皆須靠船舶運送，但鄉內貨輪故障頻繁，需仰賴台馬交通船「新台馬輪」貨運機能；建請縣府延長新台馬輪載運貨物受理期間，並建立聯絡窗口機制，提升民眾運送與接收貨物便利性。

鄉長林德建表示，貨運功能不彰，會導致島上商家銷售商品貨源斷貨，對民眾來說是影響生計的問題；新台馬輪停靠東引時間不長，考量鄉民寄貨、取貨、作業等需求，須有一套便民的貨運機制，達到貨暢其流目的。

連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐回應，將邀集東引鄉公所與航商召開協調會，討論貨運改善流程。

王忠銘說，台馬交通船「新台馬輪」與「台馬之星」都以載客為主，不能因載貨而影響船舶準點率；若2船增加貨運機能，恐排擠民間貨輪業者營運，將謹慎評估如何維持平衡。

東引鄉公所也提案，「向海致敬」計畫鼓勵民眾參與淨灘，但清出的海漂保麗龍堆積近1年，仍未見清理，累計數量可堆滿1個籃球場，風大時微粒飄至路面，造成公所清理困難，盼縣府能盡快清運。

連江縣政府環境資源局長陳忠義指出，已請廠商加強管理，且完成發包作業，近期將先運至南竿壓縮處理，再運回台灣本島。王忠銘指示，若預算許可，可研議購置壓縮用設備，降低運至南竿與台灣本島的運費負擔。

會中林德建還建議「每季邀請縣府局處首長至各鄉指導」，認為縣府可藉此掌握民情。王忠銘幽默回應可派參議駐點東引，「但怕鄉長壓力太大」，食宿須由鄉公所負責。林德建笑說，食宿當然沒問題，但1餐飯時間「可能要幫東引解決3個問題」，有趣攻防引起全場笑聲。

南竿 王忠銘

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