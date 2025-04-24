快訊

土銀內控爆缺失…工友7年挪用公款271萬元 金管會開鍘400萬元

Zappo執行長謝家華喪生掀「遺產爭奪戰」 神秘遺囑交代4字驚喜

2025台灣最佳大學排行出爐 「這所私校」奪第3與頂大齊名

馬祖高中棒球小將為圓夢 練球技也拚學業

中央社／ 連江縣24日電
馬祖高中棒球隊為全縣唯一的棒球社團，因此縣內學生到高中才有機會打棒球，島上無專業教練，由有壘球經驗的熱心民眾，考取棒球教練後指導。圖為球隊練習情形。中央社
馬祖高中棒球隊為全縣唯一的棒球社團，因此縣內學生到高中才有機會打棒球，島上無專業教練，由有壘球經驗的熱心民眾，考取棒球教練後指導。圖為球隊練習情形。中央社

馬祖高中棒球隊長曹耀文（圖）表示，自己直到高中加入棒球隊，才真正開始接觸棒球，為了上大學能繼續打棒球，他必須努力保持學業名列前茅，才有機會在離島保送選填體育科系。中央社
馬祖高中棒球隊長曹耀文（圖）表示，自己直到高中加入棒球隊，才真正開始接觸棒球，為了上大學能繼續打棒球，他必須努力保持學業名列前茅，才有機會在離島保送選填體育科系。中央社

馬祖高中棒球隊為全縣唯一的棒球社團，就讀高二的隊長曹耀文說，為了上大學能繼續打棒球，他必須努力保持學業名列前茅，才有機會在離島保送選填體育科系，一圓棒球夢。

馬祖高中棒球隊總教練陳智偉告訴中央社記者，因全縣僅馬高有棒球隊，故縣內學生到高中才有機會打棒球。島上無專業教練，由有壘球經驗的熱心民眾考取棒球教練後指導。像他是馬祖村長，其他教練包括縣府公務員、鄉民代表、航空公司員工等，利用下班後時間指導學生。

曹耀文接受中央社記者訪問表示，因父親喜愛棒球，從小在寒暑假期間跟著到球場看球，種下想打棒球的願望，直到高中加入棒球隊，才真正開始接觸棒球。除接受教練指導外，也會看網路影片學習。因球隊仍未在全國性比賽中贏球，目標為「至少要贏1場球」。

曹耀文說，雖然全隊僅12個人，學生棒球環境仍相對缺乏，但他仍不想放棄棒球夢，所以唯一的辦法，就是盡力在校內排名擠進前段班，才有機會取得大學離島保送外加名額的校系選擇權。他打算循此管道，選擇體育校系，上大學後能繼續打棒球。

陳智偉說，馬祖地處偏遠，包括黑豹旗全國高中棒球大賽在內，球隊每年僅有2次赴台灣本島比賽機會，才能與其他球隊對戰，加上無專業教練編制，故以社團形式運作。他坦言，以馬祖基層棒球條件，很難培育具一定實力選手，故他常跟學生說以學業為重。

但陳智偉認為，棒球畢竟是「國球」，他們努力克服師資、場地等先天的不足條件，包括縣內民代、體育會等均給予加菜金支持，仍希望能成立基層訓練站，讓想打球的孩子從小就有機會接觸棒球，使這項運動真正在馬祖扎根。

教練 馬祖 體育

延伸閱讀

連江縣前進韓國旅展 宣傳馬祖國際藝術島

藍眼淚大爆發！馬祖推「追淚追星」體驗限量200名

一波鋒面雨帶進逼北台灣 粉專：台北、桃園即將下雨

苗栗、台中濃霧壟罩！能見度不足200公尺

相關新聞

屏東老年人口突破21％！周春米推「高齡藥局」友善政策

屏東縣老年人口已突破21％，邁入超高齡社會，屏東縣長周春米今宣布，攜手社區藥局推動高齡友善政策，努力邁向「在地安老、健康...

超噁心！高科大學平價牛肉麵「小強」加料 客人吃一半：快吐了

高科大建工校區附近一家平價實惠的牛肉麵爆發食安疑慮，有人點一碗牛肉麵，快吃完才在碗底看見一隻疑似小蟑螂的昆蟲，當下感受「...

台南辦「AI智慧大工廠論壇」黃偉哲見證AI快速改變人類

2025年「AI智慧大工廠論壇」今天在大台南會展中心舉辦，探討「產官兩界如何借力AI，賦能南台灣產業創新發展」。市長黃偉...

樋口飯糰今早開店2小時完售「鐵門拉下」 撲空的客人這樣說

高雄市青海路的樋口飯糰店近日爆發租約糾紛，女房東疑似要求調漲租金未果後，砸毀自己放在店門口的花瓶。事件延燒後，許多人認為...

全新高雄車站成露天卡拉OK 遊客見女子半夜高歌全傻眼

高雄車站歷經20年工程，車站上方的空中綠園「雲朵天棚」已開放使用，大面積植栽和自行車道吸引遊客駐足；但日前被發現有民眾晚...

陳其邁上任減債201億 六都還債額度第二名

高雄市議會第四次第五次定期會今天進行財政部門業務報告，財政局長陳勇勝指出，市長陳其邁上任後，高雄市共減債201億元、六都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。