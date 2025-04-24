馬祖高中棒球小將為圓夢 練球技也拚學業

馬祖高中棒球隊長曹耀文（圖）表示，自己直到高中加入棒球隊，才真正開始接觸棒球，為了上大學能繼續打棒球，他必須努力保持學業名列前茅，才有機會在離島保送選填體育科系。中央社

馬祖高中棒球隊為全縣唯一的棒球社團，就讀高二的隊長曹耀文說，為了上大學能繼續打棒球，他必須努力保持學業名列前茅，才有機會在離島保送選填體育科系，一圓棒球夢。

馬祖高中棒球隊總教練陳智偉告訴中央社記者，因全縣僅馬高有棒球隊，故縣內學生到高中才有機會打棒球。島上無專業教練，由有壘球經驗的熱心民眾考取棒球教練後指導。像他是馬祖村長，其他教練包括縣府公務員、鄉民代表、航空公司員工等，利用下班後時間指導學生。

曹耀文接受中央社記者訪問表示，因父親喜愛棒球，從小在寒暑假期間跟著到球場看球，種下想打棒球的願望，直到高中加入棒球隊，才真正開始接觸棒球。除接受教練指導外，也會看網路影片學習。因球隊仍未在全國性比賽中贏球，目標為「至少要贏1場球」。

曹耀文說，雖然全隊僅12個人，學生棒球環境仍相對缺乏，但他仍不想放棄棒球夢，所以唯一的辦法，就是盡力在校內排名擠進前段班，才有機會取得大學離島保送外加名額的校系選擇權。他打算循此管道，選擇體育校系，上大學後能繼續打棒球。

陳智偉說，馬祖地處偏遠，包括黑豹旗全國高中棒球大賽在內，球隊每年僅有2次赴台灣本島比賽機會，才能與其他球隊對戰，加上無專業教練編制，故以社團形式運作。他坦言，以馬祖基層棒球條件，很難培育具一定實力選手，故他常跟學生說以學業為重。

但陳智偉認為，棒球畢竟是「國球」，他們努力克服師資、場地等先天的不足條件，包括縣內民代、體育會等均給予加菜金支持，仍希望能成立基層訓練站，讓想打球的孩子從小就有機會接觸棒球，使這項運動真正在馬祖扎根。