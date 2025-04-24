屏東老年人口突破21％！周春米推「高齡藥局」友善政策

屏東縣老年人口已突破21％，邁入超高齡社會，屏東縣長周春米今宣布，攜手社區藥局推動高齡友善政策，努力邁向「在地安老、健康樂活」，全縣有333家社區藥局，有125家藥局加入高齡友善行列。

林邊鄉和成健康藥局藥師陳昱辰說，常遇到外籍看護來領藥，透過手機翻譯軟體協助溝通，確保訊息正確無誤，長輩若有長照需求，也會協助連結資源，行動藥師也可以到長輩常去的據點，進行衛教宣導、提供健康保健知識，甚至當長輩無法外出，也可以親自將藥物送到府上。

陳昱辰說，雖然工作辛苦，但只要逢年過節期間，長輩的親屬們一句「謝謝您照顧我的家人」，使命感就油然而生。

周春米說，讓長輩安心在地生活、健康自主，是縣府團隊努力的方向，屏東縣有333家社區藥局，經衛生局努力走訪串聯，有125家加入高齡友善藥局行列，加上21家衛生所，全縣有146個據點提供友善藥事照護，讓長輩能就近領藥，更可獲健康諮詢、長照轉介等服務，在熟悉社區裡安心生活。

周春米說，她自己最幸福的時刻，就是每天早上起床，可以看到媽媽坐在餐桌吃早餐、閒話家常，今天宣布啟動高齡友善藥局，展現屏東縣對高齡友善城市的承諾，透過社區藥局的網絡支持與在地關懷，每位長輩都能在熟悉的社區中獲得細膩照顧與安心生活。

周春米表示，未來除努力擴充包括無障礙空間、老花眼鏡、血壓計等周邊設備，也會持續邀請更多社區藥局加入高齡友善藥局行列，守護縣民的健康。

衛生局長張秀君表示，高齡友善藥局推動8大服務項目，包括用藥指導與諮詢服務、免費量血壓、教導操作健康器材、提供健康促進與用藥安全衛教、連結糖尿病、長照等健康資源、設有舒適座椅，等候更安心、提供老花眼鏡、放大鏡與大字藥袋、教導廢棄藥品正確清除方式、設有服務鈴，主動協助有需求者。