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超噁心！高科大學平價牛肉麵「小強」加料 客人吃一半：快吐了
高科大建工校區附近一家平價實惠的牛肉麵爆發食安疑慮，有人點一碗牛肉麵，快吃完才在碗底看見一隻疑似小蟑螂的昆蟲，當下感受「快吐了！」高市衛生局派員查察後表示，現場未發現蟑螂，店家說明來源還在釐清中，不過店內存在環境及設備未清潔、冷凍、冷藏庫未有溫度記錄、冰箱食材未覆蓋等缺失，已要求限期改善。
高雄市一名消費者昨在網路發文說，前往高科大建工校區附近吃牛肉麵，快吃完的時候，結果吃到蟑螂，「我真的是快吐了」，老闆的處理態度也不好，建議網友不要再去這家牛肉麵店消費。
衛生局說，有關民眾於社群媒體反映於三民區某麵店製售牛肉麵食用時發現蟑螂，涉食品安全衛生疑慮乙案，今日派員查察，業者已完成食品業者登錄、業者表示有接獲消費者反映，但因餐食中的蟑螂來源尚在釐清中，第一時間已協助消費者退費。
衛生局表示，依「食品良好衛生規範準則」查察，現場未見蟑螂蹤跡，針對作業場所環境及設備未清潔、冷凍、冷藏庫未有溫度記錄、冰箱食材未覆蓋、食材未離地及從業人員未依規定體檢、無妥善設置病媒阻隔設施及病媒防治等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。
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