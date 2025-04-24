屏東枋山野溪探秘境 車卡溪中警救援

屏東枋山溪上游野溪秘境，近年為熱門野營景點。日前有遊客傍晚回程時卡在溪裡，報案求援。警方及時救援，以鐵鍊將車輛拖離溪水，呼籲民眾山區行車應提高警覺。

屏東縣警局枋寮分局內獅派出所長巴勒巴日兒‧喀拉曼告訴中央社記者，自從前年有網紅介紹枋山溪上游野溪秘境，野營遊客便大增。前往秘境路上會過溪，水約半個輪胎深，若車輛沒有四輪傳動，很容易卡在溪裡，類似事件前年起至少發生過5件。建議要上山民眾考量車子性能，若無過夜打算儘早下山。

枋寮警分局表示，內獅派出所警員鄭明正、吳金儒日前接獲陳姓女子報案，在枋山溪上游處，車輛卡進溪裡，無法動彈，請求警方協助；獲報後立即會同熟悉山路的義警施秋川，一同準備救難設備入山搜尋。

枋寮警分局指出，警方一行人在內獅村枋山溪上游、過林務局檢查站約20分鐘路程處，發現陳姓女子與王姓男子，2人並無受傷，員警及義警拿出鐵鍊，經來回多次調整角度，將車輛拖離溪水，並護送他們平安下山。

枋寮警分局長盧恒隆表示，民眾出遊前宜先查詢當地地形、地圖，妥適規劃行車路線，進入山區提高警覺，隨時注意路況，如有狀況切勿慌張行駛，應開啟車輛警示燈，並聯繫警方協助，以確保人身安全。