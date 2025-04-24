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必信街雨水箱涵老舊 高市府施工改善

中央社／ 高雄24日電

高市鹽埕區必信街下水道箱涵老舊，市府水利局近期辦理改善工程，完工後可降低路面下陷與積淹水風險。施工期間重要路口將設車道漸變與導引標誌，提醒用路人留意。

鹽埕區必信街鄰近哈瑪星鐵道文化園區及駁二藝術特區，原有下水道箱涵使用年限已久，結構破損且鋼筋外露，影響排水功能與道路結構安全，水利局近日辦理改善工程，啟動頂版修復作業。

高雄市水利局今天新聞稿說明，此次改善工程將針對寬度約1.1至1.45公尺、總長約270公尺的雨水下水道箱涵進行頂版修復，並於臨港自行車道增設雨水連接管，以提升整體排水效率，並延長設施使用壽命。

水利局指出，工程總經費約新台幣1100萬元，完工後，預期可有效降低路面下陷與積淹水風險，強化道路與排水設施的整體效能。

此外，考量施工區域鄰近駁二藝術特區及大港橋等觀光熱點，施工期間人車流量預期增加，現場將依實際情況實施交通引導與調整。屆時將於重要路口設置車道漸變與導引標誌，以維護汽機車通行。

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