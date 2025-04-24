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連江縣前進韓國旅展 宣傳馬祖國際藝術島

中央社／ 連江縣24日電

第3屆馬祖國際藝術島將從9月5日開展，主辦單位日前至韓國參加旅展，攜手在地伴手禮業者，於活動現場打造「天涯海角小酒吧」，以美食為藝術島暖身。

馬祖國際藝術島辦公室今天發布新聞稿指出，為宣傳由連江縣政府與文化總會共同合辦的第3屆馬祖國際藝術島，於19至21日前往韓國北部旅展，呼應年度主題「拍楸-你的海洋，我的陸」，於活動現場打造「天涯海角小酒吧」，邀請韓國民眾透過飲食認識馬祖。

藝術島辦公室說明，此次以縣府伴手禮品牌「馬祖好物」為主體，結合馬祖酒廠、連江縣農會等10間在地伴手禮廠商，以高粱、燒酒、老酒、淡菜、昆布、黃魚等在地特色海味小點，向韓國民眾分享藝術島策展理念與馬祖美食風景。

藝術島辦公室指出，活動吸引超過240名民眾於社群留言表達參與。不少參與民眾在體驗後表示驚喜，對海味點心印象深刻，更對馬祖高粱酒的回甘與濃郁香氣念念不忘，更表示希望在秋季能登島，實際走訪馬祖國際藝術島。

藝術島辦公室透過新聞稿強調，馬祖國際藝術島以10年為期，透過藝術、文化與生活的交織，重新詮釋島嶼日常。第3屆將於9月5日至11月16日於馬祖各鄉舉辦，盼海內外民眾能在藝術島期間造訪馬祖，共享這場深具風味的島嶼盛事。

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