號誌學堂5月開課 高市盼提升交安意識

高雄市交通局今天表示，5月將推出首創的「號誌學堂」課程，希望增加市民對交通號誌的了解與認識，提升交通安全意識，並遵守交通規則，減少事故發生。

為維護路口安全，高雄市號誌配合調整為早開、遲閉、轉向專用等多時相運作，燈面也從傳統圓形綠燈搭配箭頭綠燈等多種組合運用，為讓市民更了解號誌設計與運作，因此開設「號誌學堂」課程。

交通局今天新聞稿表示，課程將分「號誌設計基本原理」、「號誌連鎖設計」、「專用時相設計」、「智慧號誌控制」等4大主題，從基本的號誌設計，到進階的連鎖、專用時相與智慧號控，分組進行講解與實際應用場景。

除了課程解說，也複製路口號誌與控制器，透過實際交通場景模擬，讓學員親身體驗，提升對號誌的認知。此外，為了解民眾於道路上使用的疑惑或需求，在課程中也將蒐集民眾回饋意見，相互溝通說明。

交通局指出，預計今年5月上旬起在交通局21樓智慧運輸中心開課，市民可根據需求參加相關課程。報名資訊可上高雄市交通局網站或臉書粉絲專頁「轉動高雄青春夢-高雄市政府交通局」查詢。