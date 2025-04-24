澎湖食魚教育倡廢棄食材再利用 魚骨翻轉新生命

澎湖食魚教育團隊「年年有鰆」從推廣「敲魚乾」體驗中，延伸出被忽視的魚骨頭廢棄食材再利用，今天發表「澎魚香鬆」與「魚乾冰淇淋」等產品，為地方加工產業開啟永續轉型的新契機。

澎湖食魚教育團隊「年年有鰆」負責人巫佳容表示，澎湖夏季漁汛的臭肉、四破等漁獲，在馬公嵵裡社區一帶聚集多家曬魚場，在將魚肉加工成魚乾的過程中，會產生相當大量無法再利用的魚骨與內臟，長期以來缺乏有效處理方式，尤其這些看似不起眼的魚骨，卻富含營養，具備極高的再生價值，其中鈣含量是丁香魚的近4倍。

「年年有鰆」團隊在澎湖科技大學食品科學系等協助下，在1年前投入資源轉化與產品研發，成功將這些魚骨與剩餘魚體製成高鈣魚粉，進一步調味後開發出「澎魚香鬆」與「魚乾冰淇淋」等產品，成為兼具美味與營養的新商品，為魚乾產業中的廢棄魚骨找到更具產值的出路，為地方加工產業開啟永續轉型的新契機。

除此之外，澎湖一家黑糖糕業者今天也發表利用在地盛產的紫菜與仙人掌等研發「灀樣」的冰淇淋，將在花火節同步對外亮相，搶攻花火節的觀光人潮。